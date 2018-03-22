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В Конгрессе согласовали бюджет на остаток 2018 финансового года в размере $1,3 трлн

Экономика и бизнес
22 марта, 4:10 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 22, марта. /ТАСС

Проектом предусмотрено значительное увеличение оборонных расходов

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ВАШИНГТОН, 22 марта. /ТАСС/. Лидеры Конгресса США в среду после длительных дебатов смогли согласовать проект федерального бюджета на остаток 2018 финансового года, который завершится 30 сентября. Об этом сообщается на сайте комитета Палаты представителей по ассигнованиям, сам текст был опубликован в ее электронной базе.

Объем средств, которые получат госучреждения, составляет $1,3 трлн. Проектом предусмотрено значительное увеличение оборонных расходов. Кроме того, в нем заложены средства на противодействие приписываемым России кибератакам, а также на защиту американской избирательной системы в преддверии промежуточных выборов в Конгресс в ноябре.

Продлеваются также уже действующие запреты на сотрудничество с "Рособоронэкспортом".

В четверг законопроект о финансировании федерального правительства должна принять Палата представителей, после этого документ поступит на рассмотрение Сената. У законодателей есть время до конца пятницы, в противном случае у госучреждений закончатся имеющиеся сейчас средства и они прекратят работу.

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