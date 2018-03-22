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Объем кредитования ВТБ предприятий в Якутии вырос в 2017 году на 64%

Экономика и бизнес
22 марта, 6:42 UTC+3 ЯКУТСК ЯКУТСК 22, марта. /ТАСС

Портфель по среднему бизнесу увеличился почти на 94%

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ЯКУТСК, 22 марта. /ТАСС/. Объем кредитования ВТБ предприятий в Якутии в 2017 году вырос на 64% - до 5,4 млрд рублей. Общий корпоративный кредитно-документарный портфель составил 10,9 млрд рублей, сообщили в пресс-службе банка.

"Кредитно-документарный портфель корпоративного подразделения ВТБ в Республике Саха (Якутия) по итогам 2017 года вырос на 43% и составил 10,9 млрд рублей. За прошедший 2017 год ВТБ предоставил предприятиям Якутии кредитов на 5,4 млрд рублей (рост более чем на 64% к 2016 году). Из них среднему региональному бизнесу выдано 4,8 млрд рублей, малому бизнесу - 627 млн рублей", - говорится в сообщении.

Портфель по среднему бизнесу вырос за год почти на 94% и приблизился к 7,5 млрд рублей, отметили в банке. Порядка 1 млрд рублей в портфеле занимают кредиты предприятий малого бизнеса республики.

Руководитель корпоративного бизнеса ВТБ в Якутии Петр Птицын полагает, что рост кредитования связан с активным участием банка в реализации социально значимых для республики проектов. "В 2017 году мы проводили работу по кредитованию клиентов сегмента малого и среднего бизнеса с использованием льготных программ государственной поддержки, а также продолжили увеличивать объемы сотрудничества с недропользователями", - отметил он.

Объем привлечения средств корпоративных клиентов ВТБ в регионе на 1 января 2018 приблизился к 13 млрд рублей, сообщили в банке.

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