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В Японии в 2017 году путем взлома компьютеров похитили криптовалюты на $6,3 млн

Экономика и бизнес
22 марта, 7:56 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 22, марта. /ТАСС

В прошлом году в стране зафиксировали 149 краж криптовалюты

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ТОКИО, 22 марта. /ТАСС/. Неизвестные хакеры путем прямого компьютерного взлома похитили в Японии в 2017 году криптовалюты на 662,4 млн иен ($6,3 млн). Об этом сообщило в четверг Главное полицейское управление страны, которое впервые публикует такую статистику.

Всего, по этим данным, в прошлом году было зафиксировано 149 краж криптовалюты путем компьютерного взлома. Как правило, это было прямое проникновение в виртуальные "кошельки" путем предварительной кражи логина и пароля.

В то же время крупнейшей в мире преступной акцией с криптовалютой остается пока еще до конца не раскрытое похищение криптовалюты NEM на сумму 58 млрд иен (около $548 млн) с японской криптовалютной биржи Coincheck. По предварительным данным, она была осуществлена в минувшем январе не путем взлома, а с помощью заражения компьютеров служащих биржи специально разработанным вирусом.

По данным расследования, вирус попал в систему через сообщение электронной почты. 12 марта биржа Coincheck провела выплату компенсаций своим клиентам, пострадавшим от кражи. Их получили примерно 260 тыс. человек. Всего им выплачено в примерно 46,6 млрд иен (более $437 млн).

С февраля в Японии проходят тотальные проверки всех криптовалютных бирж. В Японии насчитывается 16 таких официально разрешенных площадок. Еще более десяти ожидают ответа на заявки о регистрации. Власти теперь хотят проверить финансовую отчетность этих компаний и убедиться в том, что они способны при любых обстоятельствах выполнить свои обязательства перед клиентами.

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