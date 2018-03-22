Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.03:
$ 57.5
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Экспорт сахалинского СПГ в январе-феврале 2018 года вырос в 2,5 раза

Экономика и бизнес
22 марта, 8:15 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК ЮЖНО-САХАЛИНСК 22, марта. /ТАСС

По данным таможни Сахалина, объем экспортированного сжиженного природного газа на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона составил 5 млн кубометров

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 марта. /ТАСС/. Сахалинская таможня в январе-феврале 2018 года оформила 5 млн кубометров сжиженного природного газа (СПГ), производимого на заводе проекта "Сахалин-2", что в 2,5 раза выше аналогичного периода прошлого года. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ведомства.

"В 2,5 раза увеличился экспорт СПГ за январь-февраль 2018 года по сравнению с тем же периодом 2017 года. Объем экспортированного газа с Сахалина на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона составил 5 млн кубометров стоимостью $665 млн", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, основную долю экспорта СПГ (65,5%) объемом 3,3 млн кубометров на сумму $491 млн поставили в Японию, в Республику Корея - 866 тыс. кубометров стоимостью почти $102 млн. Остальной объем СПГ был экспортировали на Тайвань и в Китай.

Первый в России завод СПГ появился в поселке Пригородное в рамках проекта "Сахалин-2".

С момента его открытия в феврале 2009 года объем экспортированного газа составил более 170 млрд кубометров.

Непосредственный контроль за отгрузкой углеводородов осуществляет специальное подразделение Корсаковского таможенного поста Сахалинской таможни. При декларировании применяются новейшие технологии, все декларации выпускаются в электронной форме.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Сахалинская область
Страны
Китай Япония Россия Республика Корея
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Эхо Москвы" отзывает своих журналистов из Госдумы в связи с решением по Слуцкому
2
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
3
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
4
Источник: певец Витас устроил стрельбу в поселке Барвиха в Подмосковье
5
Более 20 детей в Волоколамске госпитализированы с признаками интоксикации
6
РБК отзывает журналистов из Госдумы в связи с решением по Слуцкому
7
Кабмин Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов