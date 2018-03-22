Экспорт сахалинского СПГ в январе-феврале 2018 года вырос в 2,5 раза

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 марта. /ТАСС/. Сахалинская таможня в январе-феврале 2018 года оформила 5 млн кубометров сжиженного природного газа (СПГ), производимого на заводе проекта "Сахалин-2", что в 2,5 раза выше аналогичного периода прошлого года. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ведомства.

"В 2,5 раза увеличился экспорт СПГ за январь-февраль 2018 года по сравнению с тем же периодом 2017 года. Объем экспортированного газа с Сахалина на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона составил 5 млн кубометров стоимостью $665 млн", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, основную долю экспорта СПГ (65,5%) объемом 3,3 млн кубометров на сумму $491 млн поставили в Японию, в Республику Корея - 866 тыс. кубометров стоимостью почти $102 млн. Остальной объем СПГ был экспортировали на Тайвань и в Китай.

Первый в России завод СПГ появился в поселке Пригородное в рамках проекта "Сахалин-2".

С момента его открытия в феврале 2009 года объем экспортированного газа составил более 170 млрд кубометров.

Непосредственный контроль за отгрузкой углеводородов осуществляет специальное подразделение Корсаковского таможенного поста Сахалинской таможни. При декларировании применяются новейшие технологии, все декларации выпускаются в электронной форме.