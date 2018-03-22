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Стоимость проезда по трассе М-11 составит для легковых машин около 2 тыс. руб.

Экономика и бизнес
22 марта, 9:15 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 22, марта. /ТАСС

Трассу откроют уже в этом году

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ПАРИЖ, 22 марта. /ТАСС/. Стоимость проезда по всей трассе М-11 после завершения строительства и ввода автодороги составит порядка 2 тыс. рублей для легковых автомобилей, сообщил журналистам глава "Автодора" Сергей Кельбах.

"В пределах 2 тыс. рублей, - сказал он. - Это для первой тарифной группы, легковой. Это действительно конкурентоспособно".

Скоростная автомобильная дорога Москва - Санкт-Петербург (федеральная автомобильная дорога М-11 строящаяся (в эксплуатацию ввели отдельные участки) скоростная автомагистраль между Москвой и Санкт-Петербургом.

После постройки существующая федеральная трасса М-10 "Россия", которая на отдельных участках исчерпала свою пропускную способность, будет служить бесплатным дублером новой платной автодороги.

Проезд от Москвы до Санкт-Петербурга по новой автотрассе М-11, которую полностью введут в строй в 2018 году, займет не более 5,5 часа. Общая протяженность новой платной дороги составит 669 километров, разрешенная скорость на ней будет 130 километров в час.

Новая дорога Москва - Санкт-Петербург в основном пройдет параллельно существующей автомобильной дороге М-10 "Россия" и будет пересекать ее на км 58, км 149, км 208, км 258, км 334, км 543 с устройством транспортных развязок в разных уровнях. Это позволит переключать движение транспортных потоков с М-10 "Россия" на скоростную автомагистраль и наоборот.

Ввод в эксплуатацию скоростной автотрассы планируется в 2018 году. Сейчас уже открыли участки с 15 по 58 километр (Москва Солнечногорск) и с 258 по 334 километр (обход Вышнего Волочка).

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