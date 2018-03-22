Росбанк, Юникредит банк и Райффайзенбанк возглавили рейтинг Forbes надежных банков

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Росбанк, Юникредит банк, Райффайзенбанк, являющиеся "дочками" иностранных банков заняли первые строчки рейтинга 100 надежных российских банков - 2018 журнала Forbes. Сбербанк, возглавлявший прошлогодний рейтинг, теперь занял четвертую строчку по версии издания.

"Наличие банка на высоком месте в рейтинге надежности Forbes подтверждает, что на него можно опираться при принятии решений о вложениях. Все банки - участники прошлогоднего рейтинга надежности смогли пережить продолжающуюся зачистку финансового сектора Банком России (в прошлом году было отозвано около 50 лицензий)", - отмечает Forbes.

Всего в категории самых надежных оказались 13 банков против 11 годом ранее. В эту группу вошли "дочки" иностранных банков и крупнейшие российские банки с рейтингами BBB- и BB+ (Fitch). Строчки с пятой по 13-ю этой группы занимают соответственно Ситибанк, "Нордеа", ВТБ, Bank of China, "Интеза", Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк и банк "Российский капитал". При этом "Нордеа" и "Российский капитал" впервые попали в эту категорию.

Во вторую группу вошли 19 довольно надежных банков с рейтингами BB и BB- (Fitch), устойчивость которых "во многом зависит от благоприятной деловой среды". "Даже в случае ухудшения экономической конъюнктуры у них сохранится доступ к альтернативным финансовым ресурсам, чтобы выполнять обязательства", - отмечает издание. Это Всероссийский банк развития регионов, ОТП Банк, "Зенит", АБ Россия, Московский кредитный банк, Совкомбанк, Росевробанк, Челиндбанк, Тинькофф банк, "Аверс", "Банк Санкт-Петербург" и др.

В третью группу вошли 16 банков вошли банки с рейтингом B+ (Fitch), в четвертую и пятую - 19 и 33 кредитные организации соответственно. В каждой из пяти групп надежности банки занимают места в соответствии с рейтингами и оценкой рисков, а также с размером активов.

Как отмечает издание, государственные банки продолжают наращивать влияние в банковском секторе. Если в прошлом году в группе банков с наивысшей надежностью было четыре госигрока, то теперь их стало пять. Также сократилось число частных игроков, во второй группе надежности были национализированы банк "ФК Открытие" и Промсвязьбанк.