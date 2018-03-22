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Собственники Globaltrans не получали предложений о продаже долей

Экономика и бизнес
22 марта, 10:09 UTC+3

Ранее портал РБК сообщил, что владелец "Новапорта" Роман Троценко интересуется покупкой железнодорожных активов, включая Globaltrans

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ТАСС, 22 марта. Собственники Globaltrans не получали предложений продать доли в компании, сообщил ТАСС представитель пресс-службы компании "Н-Транс" - основного акционера железнодорожного оператора.

"Globaltrans - качественный актив, подобные запросы периодически поступают. При этом в настоящий момент никаких официальных предложений о продаже своих долей акционеры не получали", - сообщила пресс-служба "Н-Транс".

Портал РБК сообщил в четверг, что владелец аэропортового холдинга "Новапорт" Роман Троценко интересуется покупкой железнодорожных активов, включая долю в компанию Globaltrans.

Сейчас по 11,5% Globaltrans принадлежит бизнесменам Никите Мишину, Константину Николаеву и Андрею Филатову через специальные компании. Глобальные депозитарные расписки Globaltrans имеют листинг на основном рынке Лондонской фондовой биржи с мая 2008 года.

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Троценко, Роман Викторович
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