"Автодор" подготовил предложения по развитию скоростных дорог

ТАСС, 22 марта. "Автодор" подготовил предложения по развитию скоростных автодорог в России до 2025 года и направит их в Минтранс, сообщил журналистам глава госкомпании Сергей Кельбах.

"Мы сейчас подготовили предложения, связанные с созданием до 2025 года приблизительно 8 тыс. км скоростных дорог. По нашей программе деятельности до 2021 года заложено 4 тыс. км таких дорог. Мы предложили до 2025 года до 8 тыс. км довести их (протяженность)", - сказал он.

Кельбах отметил, что сейчас протяженность скоростных дорог составляет 3 тыс. км.

"8 тыс. км скоростных дорог это как раз Европа - Западный Китай. Это прорабатывается, подготовлены предложения. Это серьезный прорыв в развитии дорожной инфраструктуры", - отметил глава "Автодора".

Он подчеркнул, что программу необходимо скоординировать с субъектами РФ и муниципалитетами. "Исходим из того, что программу надо сделать скоординированной с субъектами и с муниципалами, чего сейчас нет. Если ее скоординировать одновременно на всех уровнях - региональном федеральном и муниципальном - и реализовывать комплексно проекты по созданию инфраструктуры увязки, тогда мы выходим на понятный режим концепции пространственного развития (сети скоростных дорог)", - добавил Кельбах.

ГК "Автодор" также намерена скоординировать скидки операторов платных дорог при использовании транспондеров. Транспондер - это приемо-передающее устройство, которое позволяет оплатить проезд автоматически во время движения транспортного средства.

"Мы не закончили интероперабельность (возможность для пользователя с помощью одного транспондера безостановочно проезжать по платным дорогам, эксплуатируемым различными операторами). Вернее, мы закончили, но не решен главный вопрос - корреспонденция скидок", - сказал Кельбах.

"Транспондер, допустим с АПД ("Автодор - платные дороги"), подключен у нас на М-4 к программе лояльности, количество проездов в течение месяца, количество проехавших километров существенно влияет на скидки", - добавил Кельбах.

"Сейчас рабочая группа собралась и начинают синхронизировать", - отметил Кельбах.

Глава "Автодора" сообщил, что всего продано 482 тыс. транспондеров. "Задача вывести на миллион у нас, в идеале в этом году", - сказал он.

На платных дорогах России можно оплачивать проезд транспондером любого оператора с 15 января 2018 года.