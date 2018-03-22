Минфин 21 марта завершил расчеты по новым выпускам евробондов "Россия-29" и "Россия-47"

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Минфин России завершил 21 марта расчеты по двумя новым выпускам евробондов "Россия-29" и "Россия-47". Размещение евробондов РФ вновь подтвердило устойчивый спрос инвесторов из Великобритании и США на российские суверенные облигации, говорится в материалах на сайте министерства.

"Размещение в очередной раз подтвердило наличие устойчивого спроса на российские суверенные облигации со стороны различных категорий инвесторов, прежде всего, из Великобритании и США", - подчеркнули в ведомстве. В размещении приняли участие около 170 инвесторов.

"Большая часть удовлетворенных заявок пришлась на инвесторов из Великобритании (39%), США (25%) и России (22%). Доля инвесторов из континентальной Европы и Азии в совокупности составила 14%. Без малого половину дополнительного 29-летнего выпуска приобрели инвесторы из Великобритании", - отмечается в сообщении. Суммарно в обоих выпусках сложилась следующая структура спроса - фонды и управляющие компании приобрели - 67%, банки - 23%, страховые компании и прочие инвесторы - 10%.

История вопроса

Минфин России 16 марта 2018 года разместил евробонды "Россия-29" на $1,5 млрд под 4,625% годовых и евробонды "Россия-47" на $2,5 млрд под 5,25% годовых. Ставка купонного дохода по всем купонам выпуска евробонды "Россия-29" составляет 4,375% годовых, по выпуску "Россия-47" - 5,250% годовых.

7 марта Минфин открыл книгу заявок на обмен суверенных евробондов с погашением в 2030 году (Россия-30) на $4 млрд. Долговые бумаги предлагалось обменять на евробонды с погашением в 2047 году ("Россия-2047").

На осуществление выкупа облигаций "Россия-2030" была направлена основная часть денежных средств в объеме $3,2 млрд, привлеченных от размещения облигаций "Россия-2029" и "Россия-2047". Остальная часть средств от размещения в сумме $0,8 млрд зачислена в федеральный бюджет.

По информации Минфина, проведение обмена способствовало формированию более сбалансированной структуры держателей суверенного долга РФ и повышению ликвидности рынка обращающихся суверенных еврооблигаций. В результате обмена объем выплат по государственному внешнему долгу Российской Федерации в 2018-2020 годах сократится на $1,35 млрд.

По результатам анализа книги заявок Минфином РФ было решено ограничить объем размещения на уровне $4 млрд по номиналу, оставив значительный объем неудовлетворенного спроса. Российское ведомство сохранило за собой возможность выхода на международные рынки капитала в течение текущего года с долговыми инструментами иных сроков, а, возможно, и валют в объеме $3 млрд.

Замминистра финансов Сергей Сторчак 19 марта сообщил, что не исключает возможность следующего выпуска евробондов РФ, номинированных в евро.