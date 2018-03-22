МИД КНР упрекнул США в недостаточной реалистичности внешнеторговой политики

ПЕКИН, 22 марта. /ТАСС/. Внешнеторговая политика Соединенных Штатов страдает от нехватки реалистичности подхода и требует переосмысления. Об этом заявила в четверг на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Вы можете себе представить такую ситуацию: США требуют от Китая купить то, что американская сторона [в одностороннем порядке] стремится продать, и при этом отказывается поставлять товары, которые нам действительно нужны (имеется в виду высокотехнологичная продукция, на экспорт которой Вашингтоном наложены ограничения - прим. ТАСС), - отметила она. - Это нереально и не рационально. <…> Мы надеемся на конструктивное решение этой проблемы путем диалога".

Дипломат напомнила, что, несмотря на расхождения в позициях Пекина и Вашингтона, обе стороны продолжают задействовать переговорные каналы, которые позволяют Китаю и Соединенным Штатам успешно преодолевать взаимные разногласия. "Более того, не стоит забывать, что КНР - крупнейший рынок для сбыта широкого перечня американской продукции", - подчеркнула она, отметив, что порядка 25% самолетов Boeing закупает Китай.

Ранее минкоммерции КНР выразило решительный протест в связи с решением президента США Дональда Трампа о принятии новых торговых мер в отношении республики, "приводящих к дисбалансу рынка". Внешнеторговое ведомство пообещало предпринять ответные шаги.

В четверг президент США Дональд Трамп объявит о новых торговых мерах Вашингтона в отношении Пекина в связи со спецификой торговой политики КНР. Политик собирается ввести пошлины на ряд товаров из Китая в размере $60 млрд. В список входят около 100 наименований китайской продукции, для производства которой, по мнению Вашингтона, Пекин "похитил у американских компаний информацию, составляющую коммерческую тайну", или вынудил передать ее "в обмен на доступ к своему рынку".