Дворкович: нормативная база для блокчейна в РФ может быть готова в ближайшие месяцы

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Нормативная база для полноценного использования технологии блокчейн в РФ может быть готова в ближайшие месяцы. Об этом сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович во время общения со студентами Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова.

"Что касается блокчейна. Обязательно нужно создать нормативные рамки. Не слишком подробные, не слишком детальные, чтобы не ограничивать слишком сильно реализацию проектов. Сделать это как можно быстрее..., мы этим сейчас занимаемся. Надеюсь, в ближайшие месяцы законодательную проблему по блокчейну решим", - сказал он.

Блокчейн ("цепочка блоков") - децентрализованная база данных, у которой устройства хранения данных не подключены к общему серверу. Главное преимущество блокчейна - в безопасности, так как никто не может подделать или подменить зафиксированную в блокчейне информацию. Другое преимущество этой технологии - отсутствие необходимости в посредниках, так как третьей стороны для подтверждения передачи информации не требуется. На блокчейне, в частности, построена и работает система электронных денег - биткойн и его аналоги.

Однако сегодня сфера применения блокчейна гораздо шире. В России им всерьез интересуются как коммерческие, так и государственные структуры, и должностные лица. Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов считает использование блокчейна возможностью для выхода экономики РФ на новый уровень. Банк России рассматривает возможность создания на основе блокчейна национальной криптовалюты в рамках разработки системы передачи финансовых сообщений. Созданная ЦБ Ассоциация "ФинТех" разрабатывает и тестирует российскую систему "Мастерчейн", которую смогут использовать российские банки для совершения транзакций между собой.

В сфере защиты интеллектуальной собственности (ИС) технология обеспечит безопасное хранение и оперативное обновление информации о любых объектах ИС - от патента на высокотехнологичную разработку до музыкального произведения. Кроме того, в феврале был запущен совместный проект Росреестра, Внешэкономбанка и Агентство ипотечного жилищного кредитования по использованию технологии блокчейн для регистрации договоров участия в долевом строительстве.

По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, на внедрение технологии блокчейн в России понадобится восемь-10 лет. Ранее он отмечал, что в России самое большое в мире количество внедренных в опытном режиме проектов на блокчейн.