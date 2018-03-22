Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.03:
$ 56.84
€ 70.31
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минфин отказался комментировать возможность повышения НДФЛ с 13% до 15%

Экономика и бизнес
22 марта, 11:26 дата обновления: 22 марта, 11:32 UTC+3

Ранее вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил, что рост НДФЛ до 15% не приведет к глобальному уходу от налогов, а дополнительные 2% налогов могут пойти на здравоохранение

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Минфин России отказался комментировать вопрос возможностях обсуждений в правительстве повышения ставки налога на доходы для физических лиц с 13% до 15%.

Смотрите также

Медведев: налоговая система РФ нуждается в настройке

Минфин не планирует менять ставку НДФЛ

Орешкин: время для введения прогрессивной шкалы НДФЛ в России пока не пришло

Минфин поручил ФНС усилить работу по сбору страховых взносов и НДФЛ

"Мы не комментируем", - сообщила ТАСС в пресс-служба ведомства.

Вице-премьер Аркадий Дворкович 22 марта сообщил, что рост НДФЛ до 15% не приведет к глобальному уходу от налогов, а дополнительные 2% налогов могут пойти на здравоохранение.

Газета "Ведомости" сообщила со ссылкой на источники, что правительство обсуждает повышение НДФЛ.

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что его ведомство выступает против изменений НДФЛ, так как это стабильный налог.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Силуанов, Антон Германович Дворкович, Аркадий Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Южная Корея и "проклятие президентов"
2
Дворкович не исключил повышения подоходного налога до 15%
3
На индексацию социальных пенсий с первого апреля направят 10 млрд рублей
4
Росбанк, Юникредит банк и Райффайзенбанк возглавили рейтинг Forbes надежных банков
5
"Эхо Москвы" отзывает своих журналистов из Госдумы в связи с решением по Слуцкому
6
Союз журналистов недоумевает в связи с решением комиссии Госдумы по этике по делу Слуцкого
7
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов