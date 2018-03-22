Минфин отказался комментировать возможность повышения НДФЛ с 13% до 15%

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Минфин России отказался комментировать вопрос возможностях обсуждений в правительстве повышения ставки налога на доходы для физических лиц с 13% до 15%.

"Мы не комментируем", - сообщила ТАСС в пресс-служба ведомства.

Вице-премьер Аркадий Дворкович 22 марта сообщил, что рост НДФЛ до 15% не приведет к глобальному уходу от налогов, а дополнительные 2% налогов могут пойти на здравоохранение.

Газета "Ведомости" сообщила со ссылкой на источники, что правительство обсуждает повышение НДФЛ.

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что его ведомство выступает против изменений НДФЛ, так как это стабильный налог.