ВТБ временно снизил ставку ипотеки до 8,8% для врачей и учителей

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. ВТБ временно снижает ставки по ипотеке, самая низкая из них составит 8,8%, сообщает пресс-служба банка.

Получить ипотеку по этой ставке при рефинансировании ипотечного кредита другого банка могут работники сферы образования, здравоохранения, правоохранительных, налоговых органов, таможни, органов федерального и муниципального управления, участвующие в программе "Люди дела", сообщает банк.

Чуть дороже - под 8,9% кредит доступен по программе приобретения недвижимости площадью от 65 кв. м. Ставка для военнослужащих по программе "Ипотека для военных" снижена до 9,3% годовых, говорится в сообщении. Пониженные ставки действуют до 31 мая.

По итогам первых двух месяцев этого года ВТБ выдал 26 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 58 млрд рублей - на 43% больше, чем за первые два месяца 2017 года. Ипотечный портфель банка по состоянию на 1 марта составил 1,12 трлн рублей.