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Налоговые льготы позволили Татарстану в 2017 году привлечь 40 млрд рублей инвестиций

Экономика и бизнес
22 марта, 11:56 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 22, марта. /ТАСС

Их общий объем составил 2,3 млрд рублей

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КАЗАНЬ, 22 марта. /ТАСС/. Предприятиям, которые реализуют инвестиционные проекты в Татарстане, в 2017 году предоставили налоговых льгот на сумму 2,3 млрд рублей, что позволило привлечь 40 млрд рублей инвестиций. Об этом сообщил в четверг на заседании Госсовета республики премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

"По предварительной оценке на 1 января 2018 предприятиям, реализующим инвестиционные проекты в Республике Татарстан, предоставлено налоговых льгот на общую сумму порядка 13 млрд рублей (в том числе в 2017 году - 2,3 млрд рублей). В рамках реализации указанных проектов привлечено инвестиций в размере 640 млрд рублей (в том числе в 2017 году - 40 млрд рублей)", - сказал он.

В Татарстане для инвесторов, реализующих проекты, предусмотрено снижение ставки налога на прибыль, зачисляемого в бюджет республики, до 13,5% и снижение налоговой ставки на имущество до 0,1%, вновь созданное или приобретенное организацией для реализации проекта.

Эти льготы предоставляются на срок окупаемости проектов, но не могут превышать семи лет.

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