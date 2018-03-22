Завод "ЗИЛ" повторно выставил на продажу базу отдыха в Подмосковье за 30 млн рублей

МОСКВА, 22 марта. /Корр. ТАСС Юлия Ермилова/. Завод имени И. А. Лихачева ("ЗИЛ") повторно выставил на продажу базу отдыха в Ступинском районе Московской области за 30,8 млн рублей, ранее объект выставлялся в 2016 году за 50 млн рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы департамента Москвы по конкурентной политике.

"Покупатель акций ООО "Пансионат" станет собственником базы отдыха в Подмосковье. Собственником актива, расположенного в Ступинском районе Московской области "ЗИЛ". Ранее пакет акций ООО "Пансионат" выставлялся на торги в 2016 году с начальной стоимостью в 50 млн рублей. В настоящее время начальная стоимость актива составляет 30,8 млн рублей", - отмечается в сообщении.

База отдыха состоит из 37 объектов недвижимости, расположенных на земельном участке площадью 16,4 гектара. На самой территории расположены семь спальных корпусов, бассейн, музей-библиотека, котельная, конюшня, клуб "Умелые руки", столовая, столярная мастерская, а также физкультурный комплекс и технические здания.

Заявки для участия в аукционе принимаются до 12 апреля. На сегодняшний день база отдыха не функционирует.