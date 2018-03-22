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Страховщиков разделят на компании с базовыми и универсальными лицензиями по примеру банков

Экономика и бизнес
22 марта, 12:12 UTC+3

Уточняется, что соответствующий документ планируется принять в апреле

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Страховые компании по примеру банков будут разделены на компании с базовой и универсальной лицензией, причем первым не придется повышать размер своего капитала. Такая договоренность была достигнута при обсуждении поправок к законопроекту о повышении требований к уставному капиталу страховщиков со 120 млн рублей до 300 млн рублей, сообщил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков на конференции по страхованию.

"К законопроекту о "входном билете" было много замечаний, критики со стороны страхового рынка. Многие критиковали, но в ходе дискуссии договорились, что для страхового рынка будет такое же регулирование, как для банков. То есть будут страховые компании с базовой лицензией, у которых размер капитала будет меньше, чем для тех компаний, которые оказывают универсальные услуги. Да, для этих компаний будут определенные ограничения по видам деятельности, но они остаются на рынке и не надо им "заморачиваться" в этих непростых экономических условиях над вопросом увеличения размера капитала", - сказал он.

Этот закон планируется принять в апреле, добавил Аксаков.

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Персоны
Аксаков, Анатолий Геннадьевич
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Россия
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