Дворкович: хранение минимума данных по "пакету Яровой" не будет дорогим для операторов

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Сбалансированный вариант решения по хранению данных операторами связи в рамках исполнения требований "пакета Яровой" предусматривает минимальные требования с 1 июля, их выполнение не будет дорогим для операторов. Об этом сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович во время общения со студентами Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова.

"Закон Яровой действительно непростой, и тем не менее мы нашли разумное сбалансированное решение, которое заключается в том, что на первом этапе, с 1 июля, будут введены минимальные дополнительные требования к хранению информации, которые не очень дорого стоят, в очень разумных пределах, и которые можно реализовать", - сказал он. Речь идет о хранении аудиозаписей разговоров и sms-сообщений с 1 июля.

По словам Дворковича, хранение всего массива данных [не только голосовой и текстовой информации, но также и data-трафика)]требует большей инфраструктуры. "Эти требования будут вводиться очень постепенно, по мере готовности", - заметил он.

Ранее глава Минкомсвязи Николай Никифоров говорил, что, по всей вероятности, требования по хранению аудиозаписей разговоров вступят в силу с 1 июля, а хранить data-трафик операторы будут обязаны с 1 октября. Он уточнял, что если у аппарата правительства не будет возражений, то этот вариант будет согласован.

Дворкович уточнил, что для хранения больших объема информации согласно "пакету Яровой" нужно большое количество оборудования. "Чтобы хранить такие массивы данных, необходим очень большой объем номенклатуры оборудования, прежде всего, средств хранения данных. Мы их в России не производим... просто невозможно такое количество оборудования купить одномоментно. И конечно лучше сделать так, чтобы эти требования были введены тогда, когда мы сами сможем производить хотя бы часть этого оборудования. Мы сейчас пытаемся синхронизировать эти графики", - сказал он.

Еще сложнее научиться обрабатывать всю собранную информацию, заметил вице-премьер. "Это очень сложно, еще таких алгоритмов оптимальных нет", - заключил чиновник.

О "пакете Яровой"

Пакет антитеррористических поправок в законы, предложенный депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым, был принят летом 2016 года. Он обязывает операторов связи и интернет-компании с июля 2018 года хранить всю передаваемую информацию.

Операторы в течение трех лет будут обязаны хранить данные о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации и текстовых сообщений, изображений, звуков и видео. Самый "тяжелый" контент - изображения, звуки и видеоинформацию - операторы должны хранить до полугода. Всю эту информацию компании также обязаны предоставлять по запросу спецслужб.

Требование "пакета Яровой", которое больше всего волнует телеком-отрасль, - необходимость хранить не только информацию о передаче сообщений, но и их содержание. Участники рынка и эксперты заявляли, что для хранения такого объема данных в России нет достаточной инфраструктуры, а на ее создание потребуются колоссальные затраты, что приведет в конечном счете к удорожанию услуг связи.

Минкомсвязь предлагала сократить срок хранения данных до одного месяца и наращивать объем хранимой информации постепенно - в течение пяти лет. По оценкам министерства, при таком сроке хранения затраты крупнейших операторов связи составят несколько десятков миллиардов рублей.