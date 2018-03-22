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Акционеры РКК "Энергия" одобрили продажу активов "Морского старта" группе S7

Экономика и бизнес
22 марта, 13:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Покупная цена активов комплекса "Морской старт" составляет 6,28 млрд рублей

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Корабль Sea Launch Commander

Корабль Sea Launch Commander

© Виктор Катаев/ТАСС

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Акционеры Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" одобрили сделку по продаже активов проекта "Морской старт" (плавучий космодром) группе компаний S7. За сделку проголосовали 148 тыс. 098 акционеров, против высказались 30 тыс. 456 человек, 1,2 тыс. акционеров воздержались, решение принято, следует из сообщения предприятия.

В конце сентября 2016 года группа компаний S7 подписала с группой Sea Launch (принадлежит РКК "Энергия") контракт на покупку "Морского старта", предметом сделки стали плавучая платформа Odyssey, корабль Sea Launch Commander, наземное оборудование в порту Лонг-Бич (Калифорния), а также товарный знак Sea Launch.

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"Покупная цена активов комплекса "Морской старт" составляет 6,28 млрд рублей", - отмечается в документе.

"Цель сделки - избежание банкротства должника (Sea Launch SA), обеспечение совершения сделки купли-продажи активов комплекса "Морской старт", принадлежащих должнику, в состоянии пригодном к эксплуатации по прямому назначению лицу способному продолжить такую эксплуатацию, а также частичное удовлетворение требований кредиторов", - отмечается в документе.

Размер сделки составляет не более 15 млрд рублей и определен как общий размер обязательств компании Sea Launch SA перед кредиторами, погашаемых в результате совершения сделки. В первую очередь из поступивших денежных средств компания Sea Launch SA как должник оплачивает долги перед внешними кредиторами, не являющимися аффилированными с РКК "Энергия". Во вторую очередь предусматриваются и удерживаются суммы на оплату ликвидационных расходов должника и Energia Logistics Ltd. (не более $1,3 млн для Energia Logistics Ltd. и не более $1 млн для Sea Launch SA). В оставшейся части денежные средства распределяются между кредиторами пропорционально размерам обязательств должника в порядке частичного исполнения его обязательств перед кредиторами, уточняется в сообщении.

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