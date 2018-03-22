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Матвиенко предложила отразить стандарт благополучия россиян при планировании бюджета

Экономика и бизнес
22 марта, 12:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Спикер Совфеда отметила, что благополучие - это очень многогранное понятие, однако, "очевидно, что существуют неоспоримые, фундаментальные условия благополучной жизни"

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила учесть концепцию стандарта благополучия, продвигаемую верхней палатой парламента, в процессе бюджетного планирования. По ее мнению, данная концепция напрямую соотносится с задачами, поставленными в послании президента.

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"Совет Федерации уже не первый год продвигает концепцию стандарта благополучия. Смысл ее заключается в том, чтобы каждому гражданину, вне зависимости от места его проживания, был обеспечен минимальный стандарт неснижаемого уровня [качества жизни]. Наша инициатива хорошо соотносится с идеями послания. Уверена, что при участии научно-экспертного сообщества мы сможем основательно ее проработать и перевести в практическую плоскость", - сказала Матвиенко в четверг на заседании научно-экспертного совета при председателе СФ, посвященном анализу основных направлений законодательного обеспечения реализации послания президента.

"Для того, чтобы стать действительно работающим механизмом, стандарт благополучия должен предметно отражаться в ходе бюджетного планирования", - добавила она.

По ее словам, первым шагом может стать учет обеспечения стандарта благополучия при формировании "модельных бюджетов" регионов, что позволит оценить способность субъекта Федерации реально обеспечить повышение уровня жизни.

Спикер Совфеда отметила, что благополучие - это очень многогранное понятие, однако, "очевидно, что существуют неоспоримые, фундаментальные условия благополучной жизни". К ним относятся, по мнению сенатора, достойный заработок, доступ к качественным медицинским услугам, обеспеченность жильем и транспортом, возможность получать современное образование и пользоваться новейшими технологиями.

"В ближайшие шесть лет мы должны решить целый комплекс задач, поставленных в послании президента РФ Федеральному собранию. Для этого крайне важно объединить усилия органов государственной власти, общественных организаций, бизнеса и, конечно, нашего научно-экспертного сообщества", - подчеркнула Матвиенко.

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