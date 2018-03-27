Как уменьшить выплаты по кредиту при покупке деревянного дома

Подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым постановление правительства запускает программу субсидирования ставок по кредитам на покупку деревянных типовых домов. "У нас есть неплохая программа льготного автокредитования. Принято решение о том, чтобы транслировать этот опыт на деревянное домостроение", — сказал глава правительства.
На реализацию программы в бюджете заложено 197,7 млн рублей. Это позволит приобрести около 2,5 тыс. домов. Если пилотная программа в 2018 году будет успешной, ее действие может быть продлено на 2019–2021 годы.
Программой могут воспользоваться физлица, получающие кредит на покупку деревянного дома. Ставка по кредиту для них может быть снижена на 5%. "Если сегодня в банках при получении кредита эта ставка равна 15%, то реальная возможность людей — взять кредит под ставку 10%", — пояснил вице-премьер Александр Хлопонин.
Кредиты по льготной ставке гражданам предоставят банки, которые затем получат возмещение средств из федерального бюджета. Как заявил 19 марта на совещании с вице-премьерами Хлопонин, "мы провели переговоры с коммерческими банками. Четыре банка подтвердили, что готовы участвовать в этой программе. Из крупных среди них Альфа-банк".
Кредиты будут выдаваться в рублях с 1 апреля по 30 ноября 2018 года, говорится в постановлении правительства.
Типовой деревянный дом, при приобретении которого можно воспользоваться льготным кредитом, — это дом заводского производства. Пример такого дома привел Александр Хлопонин: "Дом площадью 100–130 кв. м, каркасное строение, обойдется покупателю порядка 2,5 млн рублей".
Стены деревянного дома должны быть выполнены из клееного или цельного бруса или массивных панелей, сформированных из деревянных ламелей (это бруски древесины — прим. ТАСС), панелей с использованием ориентированно-стружечных плит или древесно-волокнистых плит средней плотности (МДФ), говорится в постановлении правительства.
Есть и другие ограничения. Так, максимальная сумма кредита не должна превышать 3,5 млн рублей.
Кроме того, кредит может быть предоставлен на покупку домов у предприятий с минимальным оборотом 200 млн рублей. Эти компании должны будут заключить договор о сотрудничестве с банками — участниками программы. После заключения договора купли-продажи у таких предприятий есть четыре месяца на передачу заемщикам готового деревянного дома.
Клиенту нужно будет заключить договор подряда с компанией на строительство дома и предоставить ей документы, необходимые для получения кредита (справку о доходах, паспорт, номер ИНН и т.п.). Строительная организация сама передаст информацию о клиенте в банк. Если банк одобрит заявку на кредит, клиент сможет купить деревянный дом с помощью займа с пониженной процентной ставкой, сообщили ТАСС в одном из банков, объявившем о своем желании принять участие в программе.
Для того, чтобы стать участником программы, заемщик по договору купли-продажи должен будет внести предоплату в размере не менее 10% от стоимости приобретаемого дома.
Нет. Банки не будут требовать залог по таким кредитам. "Обычно сегодня даже при субсидировании банки берут залог, а здесь банки не берут залог с физических лиц", — сказал Александр Хлопонин.
Во время действия пилотной программы с 1 апреля по 30 ноября 2018 года взять кредит с субсидированной ставкой получатели "дальневосточного гектара" не смогут. Решение о предоставлении им таких займов будет принято после окончания пилота программы, сообщил замминистра РФ по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.
Более того, ведомство будет разрабатывать специальные ипотечные продукты для получателей "дальневосточного гектара". "Чтобы можно было по нормальным, доступным ценам, ставкам брать кредиты на строительство домов на "дальневосточных гектарах", — добавил чиновник.
Мария Селиванова