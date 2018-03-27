Как уменьшить выплаты по кредиту при покупке деревянного дома

Программой могут воспользоваться физлица, получающие кредит на покупку деревянного дома. Ставка по кредиту для них может быть снижена на 5%. "Если сегодня в банках при получении кредита эта ставка равна 15%, то реальная возможность людей — взять кредит под ставку 10%", — пояснил вице-премьер Александр Хлопонин.

Кредиты по льготной ставке гражданам предоставят банки, которые затем получат возмещение средств из федерального бюджета. Как заявил 19 марта на совещании с вице-премьерами Хлопонин, "мы провели переговоры с коммерческими банками. Четыре банка подтвердили, что готовы участвовать в этой программе. Из крупных среди них Альфа-банк".

Кредиты будут выдаваться в рублях с 1 апреля по 30 ноября 2018 года, говорится в постановлении правительства.