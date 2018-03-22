Путин проведет совещание о бюджетном обеспечении планов, озвученных в послании

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг, 22 марта, проведет совещание о бюджетном обеспечении планов, озвученных в послании. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Также сегодня запланировано совещание [с экономическим блоком]. Основная тема - это обсуждение бюджетного обеспечения реализации тех самых планов, о которых президент говорил в своем послании Федеральному собранию", - рассказал он.

В этом контексте Песков, комментируя ряд публикаций в СМИ об увеличении НДФЛ до 15%, заметил, что "в данном случае сначала должна быть сформулирована позиция правительства, кабинета министров". "Пока еще обсуждение продолжается и каких-либо решений в этом контексте не принималось. Здесь я все-таки переадресовал бы этот вопрос кабинету министров", - добавил он.

Представитель Кремля также рассказал, что Путин продолжает получать поздравления от иностранных лидеров и работать в обычном режиме. "Ряд телефонных разговоров запланирован. Мы будем сообщать вам. Во второй половине дня президент имеет ввиду провести оперативное совещание с постоянными членами совета безопасности. Мы дадим вам информацию по вопросам, которые затрагивались", - заключил он.