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Путин проведет совещание о бюджетном обеспечении планов, озвученных в послании

Экономика и бизнес
22 марта, 13:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

При этом пресс-секретарь президента, комментируя вопрос об увеличении НДФЛ до 15%, заявил, что "сначала должна быть сформулирована позиция правительства, кабинета министров"

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг, 22 марта, проведет совещание о бюджетном обеспечении планов, озвученных в послании. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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О чем говорил Владимир Путин в послании Федеральному собранию

"Также сегодня запланировано совещание [с экономическим блоком]. Основная тема - это обсуждение бюджетного обеспечения реализации тех самых планов, о которых президент говорил в своем послании Федеральному собранию", - рассказал он.

В этом контексте Песков, комментируя ряд публикаций в СМИ об увеличении НДФЛ до 15%, заметил, что "в данном случае сначала должна быть сформулирована позиция правительства, кабинета министров". "Пока еще обсуждение продолжается и каких-либо решений в этом контексте не принималось. Здесь я все-таки переадресовал бы этот вопрос кабинету министров", - добавил он.

Представитель Кремля также рассказал, что Путин продолжает получать поздравления от иностранных лидеров и работать в обычном режиме. "Ряд телефонных разговоров запланирован. Мы будем сообщать вам. Во второй половине дня президент имеет ввиду провести оперативное совещание с постоянными членами совета безопасности. Мы дадим вам информацию по вопросам, которые затрагивались", - заключил он.

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