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Дворкович: молоко в России безопасное, но доля некачественной продукции высока

Экономика и бизнес
22 марта, 13:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Вице-премьер отметил, что "была продукция, в которой не декларировались полностью потребительские свойства, наличие тех или иных веществ"

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Проверка молочной продукции, которую проводит Росздравнадзор, Роспотребнадзор и Роскачество, говорит о том, что молоко в России безопасное, но исследования показали высокий процент некачественной продукции, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в ходе общения со студентами РЭУ им. Г. В. Плеханова.

"Почему мы обратили внимание на молоко - потому что исследования показывали наличие большого процента некачественной продукции. С безопасностью все более или менее нормально, очень редки случаи угроз безопасности", - отметил он.

"Была продукция, в которой не декларировались полностью потребительские свойства, наличие тех или иных веществ. Например, было написано "сыр", а на самом деле это сырный продукт. Были продукты непонятной из какой страны. Написано "Белоруссия", а на самом деле они из Польши", - рассказал вице-премьер.

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