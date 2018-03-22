Дворкович: молоко в России безопасное, но доля некачественной продукции высока

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Проверка молочной продукции, которую проводит Росздравнадзор, Роспотребнадзор и Роскачество, говорит о том, что молоко в России безопасное, но исследования показали высокий процент некачественной продукции, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в ходе общения со студентами РЭУ им. Г. В. Плеханова.

"Почему мы обратили внимание на молоко - потому что исследования показывали наличие большого процента некачественной продукции. С безопасностью все более или менее нормально, очень редки случаи угроз безопасности", - отметил он.

"Была продукция, в которой не декларировались полностью потребительские свойства, наличие тех или иных веществ. Например, было написано "сыр", а на самом деле это сырный продукт. Были продукты непонятной из какой страны. Написано "Белоруссия", а на самом деле они из Польши", - рассказал вице-премьер.