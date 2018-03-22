В Хабаровском крае увеличат переработку древесины на 2 млн кубометров

ХАБАРОВСК, 22 марта. /ТАСС/. Ввод новых мощностей позволит увеличить переработку древесины на 2 млн кубометров сырья к 2020 году в Хабаровском крае. Об этом ТАСС сообщили в министерстве природных ресурсов региона.

"Будут созданы дополнительные мощности по переработке 2 млн кубометров сырья. К 2020 году", - сказал и.о. председателя комитета лесной промышленности минприроды края Андрей Барской.

Как сообщил в четверг на расширенном заседании правительства Хабаровского края зампредседателя правительства региона - министр природных ресурсов края Александр Ермолин, объемы переработки древесины, в частности, в 2018 году, вырастут за счет загрузки мощностей компании "РФП Гупп", которая занимается в Амурске производством шпона лущеного и пиломатериалов.

Также в эксплуатацию введут вторую очередь мощностей по производству пиломатериалов компанией "Римбунан Хиджау МДФ" и компанией "Леспром ДВ". Кроме того, "Азия Лес" в Солнечном районе увеличит производство топливных гранул .

Ермолин отметил, что в 2016-2017 годах производство пиломатериалов по отношению к 2015 году увеличилось на 18,5%, шпона - в 2,3 раза, топливных гранул - в 1,3 раза, а в целом доля переработки древесины в крае возросла с 37% до 46%.

Как сообщил на заседании губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, в настоящее время в регионе перерабатывают около 50% всей заготовленной древесины.

"Мы должны стремиться к 100%, это стратегическая задача. Чтобы наши компании смогли найти инвестиции и построить перерабатывающие мощности, мы в свое время решали вопрос по снижению экспортных пошлин на "кругляк". Удалось добиться определенных результатов, сейчас доходы от экспорта идут на строительство новых предприятий. Теперь нам нужно выходить на новый уровень переработки", - сказал Шпорт.

Экспорт древесины

Ермолин сообщил, что 90% лесопродукции в крае уходит на экспорт, доля переработанного сырья в этом объеме возросла с 2015 года с 18% до 24% - поставки пиломатериалов увеличились в 1,3 раза, шпона - в 2,3 раза, топливных гранул - в 1,5 раза. В основном лес экспортируют в Китай.

На территории Хабаровского края произрастает более 7% лесных запасов страны и более 25% лесов Дальнего Востока. Запасы древесины оцениваются в 5,1 млрд кубометров.