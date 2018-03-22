Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.03:
$ 56.84
€ 70.31
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Отели Кубани меняют программы all inclusive, чтобы не попасть в черный список Ростуризма

Экономика и бизнес
22 марта, 14:08 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 22, марта. /ТАСС

Министр курортов, туризма и олимпийского наследия региона Христофор Константиниди отметил, что две гостиницы уже попали в данный список

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОДАР, 22 марта. /ТАСС/. Отели Краснодарского края, работающие по системе all inclusive, вынуждены вносить изменения в свои программы и отделять стоимость номеров от стоимости услуг, чтобы уложиться в заданные постановлением правительства РФ ценовые рамки. Об этом сообщил в четверг журналистам министр курортов, туризма и олимпийского наследия региона Христофор Константиниди.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи примут 11 городов, в том числе Сочи. Также в Краснодарском крае будут базироваться сборные Испании (Краснодар), Польши и Бразилии (Сочи), Дании (Анапа), Исландии и Швеции (Геленджик). Ростуризм с 23 января публикует черные списки российских отелей, завышающих цены на размещение в период проведения чемпионата, в него попали и гостиницы в кубанских городах.

Смотрите также

Почти 30 отелей в Татарстане завысили цены в преддверии ЧМ-2018

В ростовских отелях на время ЧМ-2018 осталось около 15% свободных мест

Роспотребнадзор в Волгограде направил пять исков в суд из-за высоких цен в отелях к ЧМ

"Для средств размещения работающих по системе all inclusive, для них это сложно [соответствовать требованиям по цене], потому что они же не просто продают номер - они продают анимацию бесплатную с этим номером, напитки алкогольные и безалкогольные, питание. Мы сейчас решаем эту задачу - они на период проведения чемпионата мира просто разделяют чек и дают возможность приобрести только номер, хотя это не всегда соответствует стратегии и вызывает сложности. Но все понимают значение мероприятия, все идут на встречу", - сказал министр.

Он уточнил, что несколько отелей Краснодарского края уже попали в черный список Ростуризма из-за того, что, по оценкам федерального ведомства, завысили цены на номера в период подготовки и проведения чемпионата. Часто это происходит из-за того, что собственники отелей не знают требования или не до конца понимают их. По словам Константиниди, когда власти курорта или региона узнают о том, что цена не соответствует требованиям, то оперативно предупреждают гостиницу.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу Краснодарский край
Страны
Дания Польша Россия Швеция Испания Бразилия Исландия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На индексацию социальных пенсий с 1 апреля направят 10 млрд рублей
2
Дворкович не исключил повышения подоходного налога до 15%
3
Южная Корея и "проклятие президентов"
4
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
5
Генпрокуратура Украины обещает за два-три месяца завершить расследование дела Савченко
6
Рада дала согласие на арест Савченко
7
"Эхо Москвы" отзывает своих журналистов из Госдумы в связи с решением по Слуцкому
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов