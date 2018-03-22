МЭР: ВВП России в феврале вырос на 1,5% в годовом выражении

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. ВВП России в феврале 2018 года, по оценке Минэкономразвития, вырос на 1,5% в годовом выражении, говорится в информационно-аналитическом материале министерства "Картина деловой активности. Март 2018 г.". При этом МЭР уточнило оценку роста ВВП в январе с 2% до 1,9%.

"По оценке Минэкономразвития России, в феврале ВВП увеличился на 1,5% год к году (уточненная оценка за январь - 1,9% год к году). Вклад промышленных видов деятельности в рост ВВП снизился до 0,4 п. п. в феврале против 0,6 п.п. в январе. Совокупный вклад других базовых видов деятельности оценивается на уровне 0,1 п.п. (0,3 п.п. в январе)", - говорится в материалах МЭР.

Промышленность в феврале продолжила восстанавливаться после спада в конце 2017 года, говорится в "Картине деловой активности". Так, индекс промышленного производства вырос на 1,5% год к году после 2,9% год к году в январе. "При этом впервые с мая прошлого года рост показали все четыре укрупненных сектора промышленности: добыча, обработка, энергетика и водоснабжение", - говорится в материалах министерства.