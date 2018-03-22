Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.03:
$ 56.84
€ 70.31
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МЭР: ВВП России в феврале вырос на 1,5% в годовом выражении

Экономика и бизнес
22 марта, 13:20 UTC+3 МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Отмечается также, что вклад промышленных видов деятельности в рост ВВП снизился до 0,4 п. п. в феврале против 0,6 п.п. в январе

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. ВВП России в феврале 2018 года, по оценке Минэкономразвития, вырос на 1,5% в годовом выражении, говорится в информационно-аналитическом материале министерства "Картина деловой активности. Март 2018 г.". При этом МЭР уточнило оценку роста ВВП в январе с 2% до 1,9%.

"По оценке Минэкономразвития России, в феврале ВВП увеличился на 1,5% год к году (уточненная оценка за январь - 1,9% год к году). Вклад промышленных видов деятельности в рост ВВП снизился до 0,4 п. п. в феврале против 0,6 п.п. в январе. Совокупный вклад других базовых видов деятельности оценивается на уровне 0,1 п.п. (0,3 п.п. в январе)", - говорится в материалах МЭР.

Промышленность в феврале продолжила восстанавливаться после спада в конце 2017 года, говорится в "Картине деловой активности". Так, индекс промышленного производства вырос на 1,5% год к году после 2,9% год к году в январе. "При этом впервые с мая прошлого года рост показали все четыре укрупненных сектора промышленности: добыча, обработка, энергетика и водоснабжение", - говорится в материалах министерства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На индексацию социальных пенсий с 1 апреля направят 10 млрд рублей
2
Дворкович не исключил повышения подоходного налога до 15%
3
Южная Корея и "проклятие президентов"
4
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
5
Генпрокуратура Украины обещает за два-три месяца завершить расследование дела Савченко
6
Рада дала согласие на арест Савченко
7
"Эхо Москвы" отзывает своих журналистов из Госдумы в связи с решением по Слуцкому
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов