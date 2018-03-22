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Семнадцать агропромпарков планируется построить в Татарстане в 2018 году

Экономика и бизнес
22 марта, 13:48 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 22, марта. /ТАСС

Пока парки есть только в Казани и Набережных Челнах

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КАЗАНЬ, 22 марта. /ТАСС/. Власти Татарстана планируют в 2018 году построить в крупных городах региона 17 агропромышленных парков, пока они работают только в Казани и Набережных Челнах. Об этом сообщил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин на заседании Госсовета республики в четверг.

"Перспективным направлением является создание сети агропромышленных парков в том числе и в сельской местности. На сегодняшний день в республике уже работают парки в Казани и в Набережных Челнах, проводятся работы по созданию 17 сельских агропромышленных парков в 14 крупных городах республики", - сказал он.

Песошин добавил, что сельское хозяйство республики полностью обеспечивает население основными видами продукции. Власти будут также развивать направление сельскохозяйственных ярмарок.

"В прошлом году во всех крупных городах региона было организовано 16 ярмарок, на них реализовано продукции на сумму свыше 1 млрд рублей", - отметил чиновник.

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