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Под Липецком начали строительство завода по переработке кукурузы

Экономика и бизнес
22 марта, 14:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Размер инвестиций превысил 1 млрд рублей

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Компания "Корнбиотех" начала в селе Казаки Елецкого района Липецкой области строительство завода по глубокой переработке кукурузы, инвестор направит в проект более 1 млрд рублей, запуск предприятия запланировали на конец весны 2019 года. Об этом в четверг сообщил ТАСС зампредседателя комитета по экономики администрации Елецкого района Алексей Климов.

"Сегодня в селе Казаки компания "Корнбиотех" приступила к строительству завода по глубокой переработке кукурузы, состоялась церемония торжественной закладки капсулы в обозначение начала работ. В завод инвестируют 1 млрд рублей, он начнет работу в апреле-мае 2019 года", - сказал Климов.

По его словам, в селе Казаки проживают около 3 тыс. человек, для которых на новом заводе создадут порядка 150-200 рабочих мест. "Завод построят на базе бывшего Казацкого крахмало-паточного завода, который давно был закрыт, а теперь его новый собственник создает современное производство", - добавил Климов.

Как пояснил ТАСС глава Казацкого сельского поселения Дмитрий Семянников, завод строят на площади 14 га, оборудование для него производят в Китае, поставку ожидают через пять месяцев. Планируемая мощность первой очереди завода составит 150 тонн в сутки кукурузы, будут выпускать, в частности, кукурузный крахмал, глютен, корм для животных и птиц. На полную мощность завод выйдет к 2022 году.

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