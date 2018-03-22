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Смоленский метромост в Москве украсят архитектурной подсветкой

Экономика и бизнес
22 марта, 14:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Проектом займется победитель электронного аукциона, прием заявок на который проводится до 9 апреля

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Архитектурно-художественная подсветка появится на старейшем метромосту, соединяющем станции "Смоленская" и "Киевская" Филевской линии московского метрополитена. Об этом сообщает в четверг пресс- служба столичного Департамента по конкурентной политике.

Начальная стоимость контракта составляет 642 млн рублей. "Победителю электронного аукциона необходимо будет поставить светотехническое оборудование и обеспечить его последующее комплексное содержание для Смоленского метромоста, расположенного между Смоленской набережной и набережной Тараса Шевченко", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента Геннадия Дегтева.

Отмечается, что подрядчику необходимо будет произвести монтаж подсветки на элементах метромоста, а также разработать для нее несколько светодинамических режимов - будничный и дежурный режим включения, а также не менее десяти вариантов вечернего режима и восьми вариантов праздничного.

Заказчиком выступает ГУП "Московский метрополитен". Поставить оборудование необходимо в течение 105 календарных дней с даты заключения контракта. Прием заявок на участие в аукционе проводится до 9 апреля.

Метромост на Смоленской набережной открылся 20 марта 1937 года и является старейшим метромостом России. Он расположен между станциями "Смоленская" и "Киевская" Филевской линии.

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