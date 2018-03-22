Ростовские власти минимизируют транспортные ограничения для экспортеров на время ЧМ-2018

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 марта. /ТАСС/. Власти Ростова-на-Дону намерены свести к минимуму транспортные ограничения для производителей сельхозпродукции и экспортеров на время проведения ЧМ-2018, сообщил в четверг глава горадминистрации Виталий Кушнарев.

"Наша задача - не допустить потерь для наших производителей… Я думаю, мы минимизируем те ограничения, которые будут [на время проведения ЧМ-2018]… Пятнадцатого июля, когда закончится чемпионат, все ограничения будут сняты", - сказал Кушнарев на заседании коллегии администрации города.

По словам гендиректора маслоэкстракционного завода ООО "МЭЗ Юг Руси" (входит в ГУ "Юг Руси", которая является одним из крупнейших экспортеров сельхозпродукции в России) Сергея Рубанова, основные опасения экспортеров и производителей сельхозпродукции связаны с возможным ограничением движения грузового транспорта по улице Луговой в Ростове-на-Дону, где расположен завод, а также по двум мостам через реку Дон в черте города.

"В данном случае будет приостановлена отгрузка продукции завода… также закупки зерна у селян и экспорт… По "Югу Руси" это 3,5 тыс. человек, на этот момент (в период проведения ЧМ-2018 - прим. ТАСС) они могут остаться без работы, в вынужденном простое… Конечно, мы надеемся, что этого не случится, и ограничения, как нам обещают, будут сведены к минимуму", - сказал Рубанов.

При этом, по его словам, в компании готовы к "разумным ограничениям" на время чемпионата. "Если это [движение транспорта] будет закрыто точечно, в какое-то время, в какой-то день - мы, конечно, подстроимся", - пояснил он.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал, что власти региона намерены скорректировать схему перевозок зерна на территории региона во время проведения ЧМ-2018, чтобы высокая загруженность транспортных магистралей не отразилась на работе экспортеров сельхозпродукции. При этом в самом Ростове-на-Дону, по данным городских властей, на время проведения турнира планируется ввести ряд ограничений для движения транспорта - в частности, полностью закрыть движение по Театральной площади в центре города и изменить схему движения по Ворошиловскому мосту через Дон.

О чемпионате

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.

В Ростове-на-Дону пройдут пять матчей ЧМ-2018: четыре игры группового этапа и один матч 1/8 финала. Известно, что на "Ростов-Арене" сыграют сборные Бразилии, Швейцарии, Саудовской Аравии, Южной Кореи, Мексики, Исландии и Хорватии.