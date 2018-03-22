Титов высказался против повышения подоходного налога до 15%

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Повышение налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% для всех граждан, без перехода на прогрессивную шкалу, увеличит фискальную нагрузку на бизнес. А в условиях профицитного бюджета (который по итогам 2018 года прогнозируют Минфин и ЦБ РФ) такая мера не требуется, заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов на пресс-конференции в ТАСС.

"Мы считаем, что прямое повышение до 15% - это фискальная задача любыми способами увеличить доходы бюджета, хотя это абсолютно не приоритет сегодня. Потому что даже сегодня, при тех ценах, которые есть на рынке, бюджет уже позитивный. Чего там еще нужно? У них уже доходов больше, чем ожидалось, намного. Зачем сейчас увеличивать еще фискальную нагрузку на бизнес?" - сказал Титов.

Ранее он предлагал правительству переход к прогрессивной шкале НДФЛ с нулевой ставкой для населения с доходами ниже прожиточного минимума и ставкой 25% для тех, кто получает более 1 млн рублей.

Однако правительство выступает против прогрессивной шкалы НДФЛ, заявлял вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. По его словам, одна из тем, которая обсуждалась, - это небольшое увеличение подоходного налога с одновременным увеличением необлагаемого минимума (минимальный доход, который не облагается налогом).

При этом Дворкович подчеркнул, что налоги не должны быть избыточными, чтобы не создавать мотивацию для уклонения от них или ухода в иные юрисдикции, однако не видит ничего страшного в повышении налога, так как дополнительные 2% могут пойти, например, на здравоохранение.