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Вторую в Архангельской области арктическую ТОР планируется создать в Новодвинске

Экономика и бизнес
22 марта, 15:09 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 22, марта. /ТАСС

Суммарный объем инвестиций в проект составит более 1 млрд рублей

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АРХАНГЕЛЬСК, 22 марта. /ТАСС/. Вторую в Архангельской области территорию опережающего развития (ТОР) планируется создать в моногороде Новодвинске, который находится в Арктической зоне РФ. Об этом сообщил ТАСС министр экономического развития региона Семен Вуйменков.

"В заявку включены шесть перспективных инвестиционных проектов. Суммарный объем инвестиций превышает 1 млрд рублей, но, главное, реализация инициатив позволит создать более 100 новых рабочих мест, сделать существенный прорыв в работе, направленной на диверсификацию экономики Новодвинска. Заявка находится в высокой степени готовности", - отметил он.

Ассоциация поставщиков нефтегазовой промышленности "Созвездие" является инициатором строительства на территории моногорода мини-завода по производству сжиженного газа. "Проблема сжиженного газа сейчас очень актуальна: через какое-то время мазут и тяжелые сорта топлива будут запрещены. Сжиженный газ удобно доставлять на отдаленные территории: он очень компактный. Мы будем ориентироваться на объекты, которые расположены на территории Архангельской области - муниципальные объекты, небольшие промышленные предприятия", - сказал ТАСС директор ассоциации Сергей Смирнов.

Другой проект предполагает производство в Новодвинске светодиодного и энергосберегающего оборудования. Еще один проект - это организация производства легкого бетона арболита, также известного как деревобетон.

Градообразующим предприятием Новодвинска является Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат. В семи моногородах региона (Северодвинске, Новодвинске, Коряжме, Онеге, поселках Октябрьский, Кизема и Североонежск) проживает почти 300 тыс. человек - чуть более четверти населения региона. ТОР в регионе создана в Онеге.

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