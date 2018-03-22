Вторую в Архангельской области арктическую ТОР планируется создать в Новодвинске

АРХАНГЕЛЬСК, 22 марта. /ТАСС/. Вторую в Архангельской области территорию опережающего развития (ТОР) планируется создать в моногороде Новодвинске, который находится в Арктической зоне РФ. Об этом сообщил ТАСС министр экономического развития региона Семен Вуйменков.

"В заявку включены шесть перспективных инвестиционных проектов. Суммарный объем инвестиций превышает 1 млрд рублей, но, главное, реализация инициатив позволит создать более 100 новых рабочих мест, сделать существенный прорыв в работе, направленной на диверсификацию экономики Новодвинска. Заявка находится в высокой степени готовности", - отметил он.

Ассоциация поставщиков нефтегазовой промышленности "Созвездие" является инициатором строительства на территории моногорода мини-завода по производству сжиженного газа. "Проблема сжиженного газа сейчас очень актуальна: через какое-то время мазут и тяжелые сорта топлива будут запрещены. Сжиженный газ удобно доставлять на отдаленные территории: он очень компактный. Мы будем ориентироваться на объекты, которые расположены на территории Архангельской области - муниципальные объекты, небольшие промышленные предприятия", - сказал ТАСС директор ассоциации Сергей Смирнов.

Другой проект предполагает производство в Новодвинске светодиодного и энергосберегающего оборудования. Еще один проект - это организация производства легкого бетона арболита, также известного как деревобетон.

Градообразующим предприятием Новодвинска является Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат. В семи моногородах региона (Северодвинске, Новодвинске, Коряжме, Онеге, поселках Октябрьский, Кизема и Североонежск) проживает почти 300 тыс. человек - чуть более четверти населения региона. ТОР в регионе создана в Онеге.