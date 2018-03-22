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"Автодор" увеличивает скоростной режим на участке трассы М-1 "Беларусь"

Экономика и бизнес
22 марта, 15:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

В компании отметили, что увеличение максимально разрешенной скорости движения для легковых автомобилей до 110 км/час позволит повысить пропускную способность автодороги

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Государственная компания "Автодор" с 6 апреля 2018 года увеличивает до 110 км/час максимальную разрешенную скорость движения для легковых автомобилей на участке трассы М-1 "Беларусь" с 32 по 43 км, расположенный в Московской области. Об этом говорится в сообщении госкомпании.

"Целью увеличения скоростного режима является повышение пропускной способности автодороги и безопасности дорожного движения, создание максимально комфортных условий для пользователей", - отмечает госкомпания.

Данный участок трассы М-1 "Беларусь" соответствует I-Б технической категории. Проектная скорость движения - 120 км/ час. Здесь обустроены восемь полос движения (по четыре в оба направления), обочины разгона, разноуровневые развязки и надземные пешеходные переходы. Размер дорожных знаков, размещенных на данном участке с 32 по 43 километр, увеличен, использована также светоотражающая пленка.

"Автодор" ведет планомерную работу по увеличению максимально допустимой скорости на автомобильных дорогах. На участках автомобильных дорог категории I-Б увеличивается скоростной режим с 90 км/час до 110 км/час. На участках автодорог I-А технической категории разрешенная скорость составляет 130 км/час.

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