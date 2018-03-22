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Власти Нижегородской области планируют увеличить промпроизводство до 1,5 трлн рублей

Экономика и бизнес
22 марта, 15:32 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 22, марта. /ТАСС

И. о. вице-губернатора региона основными направлениями программы развития назвал создание индустриальных парков и промышленных кластеров

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 марта. /ТАСС/. Правительство Нижегородской области разработало новую программу развития промышленности региона на 2018-2020 годы, которая предполагает к 2020 году рост объема промышленного производства на 4,9%, до 1,5 трлн рублей. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе регионального правительства, отметив, что врио губернатора области Глеб Никитин согласовал проект новой программы.

"Цель программы - к 2020 году достичь уровня производства более чем в 1,5 трлн рублей, что более чем на 70 млрд рублей выше показателя, который мы бы имели в случае развития промышленности по инерционному сценарию, то есть без государственного стимулирования", - приводит пресс-служба слова и. о. вице-губернатора области Евгения Люлина.

Он подчеркнул, что дополнительные 70 млрд рублей - это потенциальные сотни новых рабочих мест на предприятиях и налогооблагаемая база. "Мы рассчитываем в результате реализации программы дополнительно получить около 650 млн налоговых поступлений в бюджет ежегодно. При этом затраты областного бюджета составят порядка 890 млн рублей в течение трех лет", - пояснил он.

По словам Люлина, среди основных направлений новой программы - развитие инфраструктуры поддержки промышленности, в том числе создание индустриальных парков и промышленных кластеров, а также предоставление доступных кредитов на техперевооружение и внедрение технологий бережливого производства.

Люлин также добавил, что в области при региональном фонде развития промышленности начал работу консультационный центр по мерам господдержки, где предприятиям помогут разобраться в вопросах их получения и сформировать необходимые комплекты документов.

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