"М.Видео" покупает "Эльдорадо" за 45,5 млрд рублей

/МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Компания "М.Видео" объявила о созыве внеочередного общего собрания акционеров, которое должно одобрить условия покупки "Эльдорадо", сумма сделки составит до 45,5 млрд рублей, говорится в сообщении "М.Видео". Выкуп акций состоится до 28 мая, сообщила финансовый директор "М.Видео" Екатерина Соколова.

Отмечается, что собрание акционеров пройдет 13 апреля. Компания планирует завершить сделку в течение второго квартала 2018 года, а реорганизацию и создание одного юридического лица - к первому кварталу 2019 года.

Цена выкупа акций определена в размере 401 рубля на одну обыкновенную акцию.

Компания отмечает, что для реализации сделки "М.Видео Менеджмент" привлечет кредит в размере порядка 40 млрд рублей.

В пресс-релизе сообщается, что объединенным бизнесом будет управлять президент "М.Видео" Александр Тынкован и исполнительный директор Энрике Фернандес. Ожидаемая совместная выручка компании к 2022 году составит 450 млрд рублей. К 1 января 2019 года компании перейдут на новое юрлицо, сказал журналистам Тынкован. Он также сказал, что одобрение сделки со стороны ФАС не требуется.

В конце 2016 года PPF Group N.V. и EMMA Capital продали 100% акций одного из крупнейших в России ретейлеров электроники и бытовой техники "Эльдорадо" группе инвесторов, связанной с "Сафмаром". Сделка получила одобрение ФАС, ее условия не разглашаются. В апреле 2017 года группа "Сафмар" закрыла сделку по покупке 57,7% акций "М.Видео", принадлежащих Александру Тынковану и его партнерам. Сообщалось, что группа "Сафмар" собирается переименовать "М.Видео" в "Сафмар Ретейл" и создать на ее базе управляющую компанию, в которую войдет и группа "Эльдорадо".