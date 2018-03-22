Силуанов: российский спрос на евробонды РФ мог быть скрыт в доле Великобритании

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Спрос российских покупателей на суверенные евробонды РФ, размещенные в марте, мог быть скрыт в доле инвесторов из Великобритании, на которых в двух выпусках бумаг пришлось 39%. Об этом в интервью агентству Bloomberg сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Минфин планировал использовать евробонды с выпуском в 2018 году для возврата капитала российскими бизнесменами. По словам Силуанова, при размещении бумаг приоритет был отдан локальным инвесторам, но их спрос составил всего $250 млн. "Не исключено, что российских инвесторов на самом деле больше, так как их приобретения могут учитываться в доле инвесторов из Великобритании", - цитирует агентство Силуанова.

Минфин 16 марта 2018 года разместил евробонды "Россия-29" на $1,5 млрд под 4,625% годовых и евробонды "Россия-47" на $2,5 млрд под 5,25% годовых. В размещении приняли участие около 170 инвесторов - большая часть из Великобритании (39%), а также инвесторы из США (25%) и России (22%). Доля инвесторов из континентальной Европы и Азии в совокупности составила 14%.