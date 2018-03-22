Минфин готовит предложения по пересмотру и уточнению налоговых льгот

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Минфин РФ готовит предложения по пересмотру и уточнению налоговых льгот, преференций с учетом того, как они сработали. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом он подчеркнул, что в целом налоговое бремя в РФ увеличено не будет.

"Мы говорим о том, что в целом налоговое бремя не будет увеличено, мы говорим о том, что мы будем работать именно с точки зрения улучшения сбора налогов. Кроме того, готовим предложения по пересмотру и уточнению льгот, преференций на предмет того, как они сработали. Когда мы их вводили, мы рассчитывали на определенные эффекты, - отметил министр.

"После того как проанализируем, сейчас у нас уже есть такие наработки, мы будем готовы предложить правительству еще раз взглянуть на целесообразность сохранения тех или иных преференций, льгот. Это источник, который тоже пойдет на те решения, которые обозначены в вашем послании", - сказал президенту Силуанов.

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию 1 марта отмечал, что формирование стабильных налоговых условий необходимо для обеспечения прорывного развития страны, достижения более качественного уровня образования и здравоохранения, повышения качества городской среды и инфраструктуры в ближайшие шесть лет.

Как сказал тогда глава государства, правительству предстоит сформировать новые налоговые условия, которые должны быть стабильны и зафиксированы на предстоящие годы. В частности, президент в ходе послания заявил, что налог на имущество физических лиц должен быть справедливым и посильным для граждан. Он потребовал уточнить механизм расчета налога, а также пересмотреть кадастровую стоимость имущества, которая не должна превышать рыночную.