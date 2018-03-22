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Система видеомониторинга компании-резидента "Сколкова" вошла в топ технологий 2017 года

Экономика и бизнес
22 марта, 16:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Платформа KIPOD способна распознавать лица людей и номера автомобилей в движущемся потоке

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Предложенная компанией-резидентом "Сколкова" технология, которая на 70% позволяет повысить эффективность работы правоохранительных и муниципальных служб, вошла в число призеров конкурса "Лучшие информационно-аналитические инструменты" аналитического центра при правительстве РФ, сообщает в четверг пресс-служба фонда "Сколково".

"Платформа интеллектуального видеонаблюдения и мониторинга общественной безопасности KIPOD, созданная компанией-резидентом "Сколково" "Синезис" завоевала второе место", - говорится в сообщении.

Лучшие эффективные технологии 2017 года определи кураторы IT-отрасли из различных ведомств и крупных компаний. Платформа KIPOD обрабатывает данные в режиме реального времени и отправляет уведомления о внештатных ситуациях сотрудникам правоохранительных и муниципальных служб. KIPOD способно объединить неограниченное число видеокамер с любых объектов.

"Например, чтобы выйти на след преступника, сотруднику полиции достаточно загрузить в KIPOD фоторобот. Платформа проанализирует данные с видеокамер и выдаст всех похожих людей менее чем за пять секунд. При этом технология позволяет не только найти подозреваемых по фотографии из базы данных правоохранителей, но и составить траектории их перемещения по городу", - пояснил принцип работы технологии генеральный директор ООО "Синезис" Сергей Бондаренко, которого цитирует пресс-служба "Сколкова".

При этом KIPOD способна распознавать не только лица людей, но и номера машин в движущемся потоке. Это позволяет также передавать данные об угнанных автомобилях, нарушениях ПДД, пробках и авариях. Эта технология уже используется правоохранительными органами Белоруссии, России, Казахстана и Азербайджана.

"Одна из приоритетных задач фонда "Сколково" - формирование благоприятных условий для развития инноваций в России и выход отечественных технологий на зарубежные рынки. Мы очень довольны достигнутыми результатами развития информационно-аналитических инструментов и разработкой "Синезис" в частности", - руководитель направления "Робототехника и искусственный интеллект" IT-кластера фонда "Сколково" Павел Кривозубов, слова которого приводятся в сообщении.

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