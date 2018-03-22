Источник: ввод второй очереди ТЭС в Крыму могут сдвинуть из-за задержки с инфраструктурой

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Сроки вывода Таврической и Балаклавской ТЭС в Крыму на полную мощность могут быть сдвинуты из-за задержек со стороны крымских подрядчиков, затягивающих экспертизу и оформление актов Ростехнадзора по объектам газоснабжения, за которые отвечает "Черноморнефтегаз". Также есть риски с вводом объектов электросетевого хозяйства "Крымэнерго", через которые мощность будет выдаваться потребителям, сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

"Задерживается документальное оформление ввода объектов газоснабжения, за которые отвечает "Черноморнефтегаз". Затягиваются сроки прохождения экспертизы и оформления акта Ростехнадзора по этим объектам. Также есть риски, связанные с поздним вводом объектов электросетевого хозяйства, через которые мощность будет выдаваться потребителям. Это зона ответственности сетевой компании "Крымэнерго". В случае изменения сроков по подаче мощности в сеть, необходимой для проведения пуско-наладочных работ, могут сдвинуться сроки ввода второго блока электростанций", - сказал собеседник агентства.

21 марта замминистра энергетики РФ Андрей Черезов сообщил, что на следующей неделе проведет совещание с участием заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Козака о возможном переносе сроков ввода вторых блоков теплоэлектростанций в Крыму, которые строит структура Ростеха - "Технопромэкспорт".

По словам Черезова, ввод вторых блоков может быть перенесен из-за проволочек с получением ряда разрешительных документов и строительства инфраструктуры, за которую несет ответственность регион. При этом ввод первой очереди обеих ТЭС, запланированный не позднее 19 мая, состоится по графику. Вторую очередь, согласно постановлению правительства, должны ввести не позднее 18 июня.

Черезов также подчеркивал, что и для Минэнерго, и для "Технопромэкспорта" перенос сроков ввода вторых энергоблоков ТЭС неприемлем, так как грозит штрафными санкциями.

Представитель "Технопромэкспорта" в свою очередь сообщил ТАСС, что со стороны Ростеха все обязательства выполняются в полном объеме и в сроки, согласованные с правительством РФ. "Отставания по графику нет, наши объекты находятся в высокой степени готовности. При этом есть проблемы со стороны других подрядных организаций в части ввода объектов газоснабжения и электросетевого хозяйства, что может повлиять на сроки подписания акта о вводе ТЭС в эксплуатацию и сроки ввода второго блока электростанций", - сказал представитель компании.

"Технопромэкспорт", входящий в госкорпорацию "Ростех", строит в Крыму две газовые ТЭС мощностью по 470 МВт каждая - в Севастополе и Симферополе. Ввод в эксплуатацию первых блоков ТЭС по 235 МВт запланирован на май 2018 года. В марте на Таврической (Симферопольской) ТЭС осуществлен первый розжиг газовой турбины первого энергоблока с выходом на холостой ход - 3 тыс. оборотов в минуту.