Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.03:
$ 56.84
€ 70.31
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ВТБ выдаст "М.Видео" кредит на покупку "Эльдорадо" под залог 100% "М.Видео Менеджмент"

Экономика и бизнес
22 марта, 16:11 UTC+3

Сумма кредита оценивается в 40 млрд рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Банк ВТБ выдаст "М.Видео" кредит в размере 40 млрд рублей на покупку "Эльдорадо" под залог 100% "М.Видео Менеджмент" и товарных знаков М.Видео и "Эльдорадо", сообщила журналистам CFO М.Видео Екатерина Соколова.

"Есть поручительство ПАО по этой сделке, ПАО закладывает доли "Эльдорадо" и "М.Видео Менеджмент" (100%), и товарные знаки", - сказала она.

"ВТБ - единственный финансирующий банк на сегодняшний день", - добавила Соколова. Компания "М.Видео" сообщила, что профинансирует сделку с "Эльдорадо" на сумму 45,5 млрд рублей за счет собственных средств и кредита на 40 млрд рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На индексацию социальных пенсий с 1 апреля направят 10 млрд рублей
2
Савченко задержали в Верховной раде
3
Южная Корея и "проклятие президентов"
4
Джабаров считает, что Савченко после действий Киева может стать национальным лидером
5
Трамп заявил, что победит Байдена в драке, если тот исполнит свою угрозу избить его
6
Савченко с трибуны Рады отказалась добровольно сдавать мандат и звезду героя
7
Дворкович не исключил повышения подоходного налога до 15%
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов