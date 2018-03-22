ВТБ выдаст "М.Видео" кредит на покупку "Эльдорадо" под залог 100% "М.Видео Менеджмент"

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Банк ВТБ выдаст "М.Видео" кредит в размере 40 млрд рублей на покупку "Эльдорадо" под залог 100% "М.Видео Менеджмент" и товарных знаков М.Видео и "Эльдорадо", сообщила журналистам CFO М.Видео Екатерина Соколова.

"Есть поручительство ПАО по этой сделке, ПАО закладывает доли "Эльдорадо" и "М.Видео Менеджмент" (100%), и товарные знаки", - сказала она.

"ВТБ - единственный финансирующий банк на сегодняшний день", - добавила Соколова. Компания "М.Видео" сообщила, что профинансирует сделку с "Эльдорадо" на сумму 45,5 млрд рублей за счет собственных средств и кредита на 40 млрд рублей.