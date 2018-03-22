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Банки провели первые транзакции в рамках российской системы быстрых платежей

Экономика и бизнес
22 марта, 16:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Уточняется, что в тестировании системы приняли участие Qiwi банк, АК Барс банк, Тинькофф банк и МТС-банк

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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Qiwi банк, АК Барс банк, Тинькофф банк и МТС-банк успешно провели транзакции по переводу средств между физлицами (P2P) в рамках российской системы быстрых платежей (СБП), сообщили журналистам в пресс-службе ассоциации "ФинТех" (АФТ), которая разрабатывает СБП вместе с банками-участниками.

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На первом этапе тестирования банки развернули на своей стороне собственное программное обеспечение, которое позволяет подключиться к прототипу системы, и перешли к реализации ее основного функционала. Как пояснили в пресс-службе АФТ, "каждый банк проверил возможность списать деньги с отправителя и зачислить получателю".

На следующем этапе банки протестируют транзакции от физического лица юридическому лицу (C2B) - в том числе, таких, когда получатель сам запрашивает средства у отправителя, как это происходит в электронной коммерции.

Как сообщил руководитель направления по развитию розничного платежного пространства АФТ Алексей Рассказов (его слова приводит пресс-служба ассоциации), после доработки прототипа и формулирования требований к промышленной версии системы АФТ начнет разработку клиентского интерфейса.

Как заявляла ранее управляющий директор ассоциации Татьяна Жаркова, тестирование будет проходить в несколько этапов. АФТ планирует завершить испытания и сформулировать результаты к концу первого полугодия 2018 года, после чего начнется полномасштабное создание промышленной системы, указывала она.

Альтернатива существующим решениям

1 декабря 2017 года наблюдательный совет АФТ одобрил создание прототипа платформы российской платежной системы, предназначенной для мгновенных переводов физических лиц.

Новая система быстрых платежей должна стать более функциональной альтернативой существующим сегодня в России платежным механизмам. Как говорят в АФТ, пока что банки пользуются решениями, не в полной мере удовлетворяющими ключевым требованиям пользователей, таким как удобство, скорость, стоимость, простота инициации платежа.

Как сообщала в феврале первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, Банк России намерен включить в СБП возможность использования QR-кода. Сканирование QR-кода будет использоваться для переводов, совершаемых физлицами в адрес юридических лиц.

Помимо QR-кода ЦБ намерен предусмотреть максимальное число способов инициации переводов. Это может быть номер мобильного телефона, банковской карты или счета, а также иные идентификаторы, например ID аккаунта клиента банка в соцсетях, говорила Скоробогатова.

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