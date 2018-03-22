Транспондеры на платных дорогах могут интегрировать не ранее, чем через три года

ПАРИЖ, 22 марта. /ТАСС/. "Автодор" рассчитывает на введение возможности оплаты проезда по европейским и российским платным дорогам (интероперабельности) одним транспондером не ранее, чем через три года. Об этом журналистам сообщил глава "Автодора" Сергей Кельбах.

"Это будет. Мы взялись за это. Этот процесс не будет очень быстрым, но не будет бесконечным", - сказал Кельбах, и уточнил, что на это потребуется "не менее трех лет".

По его словам, ведутся переговоры с французской компанией Vivci и итальянской ANAS.

"Интегратором европейских процессов как раз являются ANAS и Vinci, мы и с тем, и с тем работаем одновременно. Ключевым драйвером по всей видимости - Vinci. Но при этом мы консультации с ANAS будем продолжать", - сказал Кельбах.

Он напомнил, что в России "интероперабельность сделали за 2,5 года". На всех платных дорогах России можно оплачивать проезд транспондером любого оператора с 15 января 2018 года.