ФАС возбудила дело против аэропорта Шереметьево по допуску таксомоторных парков

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении аэропорта Шереметьево из-за ограничения допуска таксомоторных парков. Об этом сообщило ведомство в своем Telegram.

В ФАС при этом отметили, что аэропорт отчитался о выполнении предупреждения, но этого было недостаточно для создания конкурентных условий таксопаркам.

Ранее ФАС возбудила аналогичное дело против аэропорта Домодедово.

Глава ведомства Игорь Артемьев 15 марта говорил журналистам, что ФАС готовит дела против трех аэропортов Московского авиаузла из-за ограничения количества таксомоторных парков, машины которых имеют допуск к первой линии в аэропортах. Сейчас в столичных аэропортах существует ряд ограничений на въезд такси на ближайшую к зданию аэропорта дорогу - у такси с допуском к первой линии зачастую цены значительно выше. Глава ФАС добавил, что речь идет об антимонопольных делах против "трех крупнейших аэропортов" (Шереметьево, Домодедово и Внуково - ТАСС).

В конце 2017 года Артемьев говорил, что ФАС планирует в первом квартале 2018 года потребовать резко увеличить число компаний такси и водителей, допущенных на первую линию в аэропорты Московского авиаузла.

Если этого не произойдет, ФАС обещал "жесточайшие штрафы в отношении аэропортовых администраций". При этом глава ФАС отмечал, что все аэропорты выразили готовность пойти навстречу ведомству и изменить существующую практику. Он уточнял, что для обеспечения безопасности водители, получившие доступ на первую линию, должны проходить проверку безопасности - но это не должно приводить к ограничению конкуренции между компаниями и завышению цен на услуги такси в аэропортах.