Сахалин получит 1 млрд рублей на подготовку к финалу чемпионата WorldSkills

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Сахалинская область получит государственное и частное финансирование на подготовку к финалу VI национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), в развитие региона вложат порядка 1 млрд рублей, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе WorldSkills.

"Деньги будут потрачены на развитие инфраструктуры города и оборудование, которое по окончании чемпионата профессионального мастерства послужит модернизации материально-технической базы колледжей во всем регионе", - отметили в пресс-службе.

Финансирование поступит на Сахалин из нескольких источников. "Федеральное правительство выделяет порядка 350 млн рублей на закупку оборудования, которое останется в регионе и поспособствует развитию материально-технической базы колледжей", - отметила заместитель генерального директора по организации чемпионатов союза "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)" Карина Саликова.

Субсидия поможет оснастить техникумы современными станками и расходными материалами, чтобы подготовка в них достигла мировых стандартов. "Получить прикладные навыки в колледже при исключительно теоретическом обучении невозможно. Для формирования настоящего профессионала колледж должен обеспечить будущего повара качественными продуктами, а будущего сварщика - разнообразными видами металла, с которым ему предстоит работать после обучения", - добавила Саликова.

Еще 200 млн рублей выделят из регионального бюджета на развитие инфраструктуры города: строительство дорог и гостиниц, в которых разместятся порядка 3,5 тыс. конкурсантов и экспертов WorldSkills Russia со всей страны. Частные компании инвестируют порядка 400 млн рублей в модернизацию аэродрома Пушистый в Корсаковском районе и строительство выставочного павильона в торгово-развлекательном центре "Аллея", строительство которого сейчас ведется в Южно-Сахалинске. На этих площадках пройдет основная часть состязаний финала VI национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia).

С 8 по 12 августа в Южно-Сахалинске участники WorldSkills Russia из разных регионов страны будут демонстрировать навыки в 62 профессиональных компетенциях из 6 блоков профессий: строительной сферы, информационных и коммуникационных технологий, творчества и дизайна, промышленного производства, сферы услуг и обслуживания гражданского транспорта. Состав конкурсантов национального финала определится по итогам отборочных соревнований, на которых имеют право выступить победители 85 региональных чемпионатов.