ФАС одобрит создание СП "Яндекс.Маркета" и Сбербанка

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрит ходатайство "Яндекс.Маркета" и Сбербанка о создании совместного предприятия, заявил журналистам глава ведомства Игорь Артемьев.

"Она [сделка] будет согласована, у меня особых сомнений нет. Насколько я знаю, мы документы собираем, собираем полностью дело по сделке по слиянию и поглощению, поэтому там технические вопросы", - отметил Артемьев.

Основной задачей "Яндекс.Маркета" станет создание сервиса розничной интернет-торговли. При этом "Яндекс" и Сбербанк намерены заниматься интернет-торговлей в России, Грузии, странах СНГ и Прибалтике исключительно в рамках "Яндекс.Маркета".

"Содержательно мы видим в этом большую синергию и смысл, когда ведущий банк страны с ведущей телекоммуникационной компанией, еще и с компанией, которая работает в сфере высоких технологий, создают эту историю - там и блокчейн, и создание платформы в интересах всей страны, там много интересных технологий", - подчеркнул глава ФАС.