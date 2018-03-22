ЦРПТ: тестирование сканеров показало корректное считывание цифрового кода маркировки

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Результаты тестирования сканеров в логистике и рознице показали корректное считывание цифрового кода маркировки, разработанного Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ), который определен единым оператором системы маркировки и прослеживаемости в РФ. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе ЦРПТ.

"Результаты теста показали корректное считывание кода Data Matrix всеми образцами, даже при сканировании через несколько слоев защитной пленки. Сканеры готовы к работе с цифровым кодом ЦРПТ", - заявили в организации.

По информации пресс-службы, в ходе тестирования использовалось оборудование компаний "Атол", Opticon, Mindeo, Datalogic, Honeywell, Zebra, Motorolla, а также мобильные приложения для операционных систем iOS и Android.

"Эксперимент проводился для оценки необходимости дополнительной настройки техники и определения качества считывания кода", - пояснили в ЦРПТ.

С января 2018 года идет пилотный проект по внедрению цифровой маркировки ЦРПТ в табачной отрасли. Несколько производителей сигарет, участвующих в эксперименте, в середине февраля уже выпустили партию сигарет с маркировкой. Ожидается, что на следующей неделе пачки будут проведены через кассу и в эксперименте будет реализована полная цепочка прослеживаемости от производителя до конечного потребителя.

О системе маркировки

В рамках пилотного проекта по маркировке табака используется двухмерный код в формате DataMatrix, который наносится непосредственно на упаковку производителем и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. По первичным документам осуществляется автоматизированный контроль движения товара и его вывод из оборота на основе полученных с контрольно-кассовой техники данных.