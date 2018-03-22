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ФАС и Кировская область будут сотрудничать в сфере антимонопольного регулирования

Экономика и бизнес
22 марта, 18:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Всего ведомство заключило с регионом пять соглашений, предполагающих тесное сотрудничество

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заключила соглашение о взаимодействии с Кировской областью. Соглашение подписали руководитель ФАС Игорь Артемьев и губернатор Кировской области Игорь Васильев, мероприятие прошло в четверг в Москве.

"Для нас большая честь и радость подписать "продвинутое" соглашение о взаимодействии при том, что у нас в 2014 году было соглашение с правительством Кировской области. Просто за это время наши горизонты сотрудничества очень сильно расширяются, и мы договорились о том, что соответствующие изменения и даже, фактически, новое соглашение мы подпишем, потому что мы хотим в большей степени взаимодействовать", - сказал Артемьев.

Глава ведомства отметил, что ФАС и региональные власти планируют "в большей степени уделять внимание тем же естественным монополиям, инфраструктурным компаниям". "[Хотели бы], чтобы политика, которую они (власти Кировской области - прим. ТАСС) проводят в сочетании с нашими возможностями по регулированию тарифов, по привлечению к ответственности должностных лиц и компаний, нарушающих антимонопольное законодательство, разные истории в области рекламы, в области природоресурсного комплекса, торгов, госзакупок и всего остального - чтобы все это работало в большей степени во взаимодействии и в интересах области и в целом РФ", - сказал он.

Артемьев сообщил, что всего ФАС заключил с регионами пять соглашений, предполагающих более тесное сотрудничество. Ранее подобные соглашения подписали с Москвой, Приморским краем, Ростовской и Московской областями. По мнению главы ФАС, соглашение с Кировской областью позволит "резко активизировать [совместную] работу" и повысить уровень сотрудничества.

"Для нас, безусловно, очень важно такое тесное взаимодействие с ФАС и по тарифам, и по взаимодействию с естественными монополиями. У нас, к сожалению, не самая радужная ситуация по газификации, и мы будем ставить большие задачи по наращиванию процента газификации. Перед нами стоит огромная задача по приведению дорог в нормативное состояние, у нас реализуются большие проекты - "Безопасные и качественные дороги", приходят серьезные деньги, и, конечно, мы заинтересованы в правильном распределении ресурсов с целью соблюдения закона, и в справедливом распределении этих заказов", - сказал глава Кировской области Васильев.

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Темы
Приморский край Кировская область Ростовская область
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Артемьев, Игорь Юрьевич Васильев, Игорь Владимирович
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