Законопроект Минпромторга допускает использование иностранных судов на Севморпути

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Законопроект Минпромторга о внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации предполагает приоритетное использование российских судов на Севморпути, но не запрет на использование иностранных судов. Об этом сообщили ТАСС в министерстве.

"В законопроекте речь идет не об ограничениях, а тем более не о запрете эксплуатации тех или иных судов. Законопроект направлен на создание приоритетного права использования отечественной продукции, при этом он допускает возможность эксплуатации судов, построенных за пределами Российской Федерации", - сказали в Минпромторге.

В министерстве отмечают, что абсолютно все суда, которые ходят под государственным флагом РФ, принадлежащие на праве собственности судовладельцам - предприятиям нефтегазового сектора, металлургической отрасли, транспортным компаниям, могут использоваться до конца сроков эксплуатации.

"Кроме того, согласно законопроекту правительство РФ может принимать решения о морских перевозках грузов с использованием судов, построенных за пределами территории РФ. Учитывая важность реализации проектов "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ 2", есть все основания полагать, что такое решение может быть принято правительством в отношении судов, привлекаемых для данных проектов", - говорят в Минпромторге.

Законопроект уже согласован с Минэнерго и Минтрансом и сейчас находится в Минэкономразвития для получения оценки регулирующего воздействия.

Вступление в силу проекта закона предусмотрено с 1 января 2019 года. "Данное решение учитывает в том числе текущее состояние флота и необходимость его своевременного обновления", - отмечают в Минпромторге.

"Очевидно, что при наличии зависимости от импорта целых сегментов судов невозможно говорить о полноценном обеспечении государственной, транспортной, энергетической и продовольственной безопасности страны. Несмотря на то, что сегодня у российских предприятий опыт строительства отдельных типов судов минимален, в настоящее время создается необходимый для восполнения данного пробела промышленный, технологический и кадровый заделы", - считают в министерстве.

"Строительство российского флота на отечественных верфях является стратегически важной задачей, в особенности в период действия международных санкций и неопределенности по вероятности их дальнейшего распространения. Предлагаемые изменения в Кодекс торгового мореплавания позволяют придать решению этой задачи системный характер", - заключили в Минпромторге.

Ранее в четверг газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники написала, что министерство предлагает ввести с 2019 года требование применять только суда российского производства для перевозок и хранения в акватории СМП нефти, нефтепродуктов, сжиженного газа и угля, добытых в российской Арктике, а также ледокольной и лоцманской проводки, каботажа и морских ресурсных исследований на шельфе.

Ранее Государственная дума РФ одобрила другие поправки в кодекс мореплавания: они предусматривают обязательство выполнять перевозку грузов судов под исключительно российским флагом.