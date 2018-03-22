Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.03:
$ 56.84
€ 70.31
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На Ставрополье появятся новые передвижные медицинские комплексы

Экономика и бизнес
22 марта, 18:31 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 22, марта. /ТАСС

На покупку новой техники из федерального бюджета краю выделили 12 млн рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

СТАВРОПОЛЬ, 22 марта. /ТАСС/. Ставропольский край закупит в 2018 году несколько новых мобильных медицинских комплексов для работы в сельских территориях. Техника поможет медикам проводить приемы пациентов в селах, где нет своих фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), сообщил в четверг журналистам министр здравоохранения региона Виктор Мажаров.

Смотрите также
Президент РФ Владимир Путин во время выступления с ежегодным посланием к Федеральному Собранию РФ в Кремле, 2016 год

О чем говорили Путин и Медведев в посланиях Федеральному собранию. Досье

"По планам, в 2018 году будет приобретено 2 или 3 передвижных ФАПа. У нас есть ряд населенных пунктов численностью до 100 жителей, в которых, к сожалению, никогда не было своих стационарных ФАПов. Для обслуживания этого населения мы начинаем приобретение передвижных комплексов, чтобы специалисты могли выезжать и вести прием на месте", - сказал он.

Передвижные лечебно-профилактические комплексы основаны на базе изотермических фургонов, внутри которых есть все необходимое для первичного приема пациентов. "Когда специалисты выезжают в село, необходимо только подключение электроэнергии для работы этого модуля. В нем специалисты полностью обеспечены рабочими местами, работает лаборатория, УЗИ-аппаратура", - пояснил министр.

В Ставропольском крае ранее было только два подобных модуля, их купили пять лет назад для Краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи и для Краевой детской клинической больницы. В покупке новой техники региону поможет федеральный бюджет, краю выделили на эти цели 12 млн рублей.

Президент РФ в послании Федеральному собранию 1 марта сообщил, что нужно обеспечить шаговую доступность первичного звена здравоохранения. Глава государства отметил, что в течение 2018-2020 годов необходимо открыть в населенных пунктах с численностью от 100 до 2 тыс. человек фельдшерско-акушерские и врачебные амбулаторные пункты, а для населенных пунктов, где проживают менее 100 человек, организовать мобильные медицинские комплексы, приобрести автомобили с повышенной проходимостью с диагностическим оборудованием.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Ставропольский край Послание президента Федеральному собранию
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мэй проигнорировала вопрос ТАСС о доказательствах против РФ по делу Скрипаля
2
Южная Корея и "проклятие президентов"
3
На индексацию социальных пенсий с 1 апреля направят 10 млрд рублей
4
Стоимость проезда легковых машин по трассе М-11 составит около 2 тыс. руб.
5
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
6
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
7
Евгений Савченко: запоминается последнее
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов