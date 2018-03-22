На Ставрополье появятся новые передвижные медицинские комплексы

СТАВРОПОЛЬ, 22 марта. /ТАСС/. Ставропольский край закупит в 2018 году несколько новых мобильных медицинских комплексов для работы в сельских территориях. Техника поможет медикам проводить приемы пациентов в селах, где нет своих фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), сообщил в четверг журналистам министр здравоохранения региона Виктор Мажаров.

"По планам, в 2018 году будет приобретено 2 или 3 передвижных ФАПа. У нас есть ряд населенных пунктов численностью до 100 жителей, в которых, к сожалению, никогда не было своих стационарных ФАПов. Для обслуживания этого населения мы начинаем приобретение передвижных комплексов, чтобы специалисты могли выезжать и вести прием на месте", - сказал он.

Передвижные лечебно-профилактические комплексы основаны на базе изотермических фургонов, внутри которых есть все необходимое для первичного приема пациентов. "Когда специалисты выезжают в село, необходимо только подключение электроэнергии для работы этого модуля. В нем специалисты полностью обеспечены рабочими местами, работает лаборатория, УЗИ-аппаратура", - пояснил министр.

В Ставропольском крае ранее было только два подобных модуля, их купили пять лет назад для Краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи и для Краевой детской клинической больницы. В покупке новой техники региону поможет федеральный бюджет, краю выделили на эти цели 12 млн рублей.

Президент РФ в послании Федеральному собранию 1 марта сообщил, что нужно обеспечить шаговую доступность первичного звена здравоохранения. Глава государства отметил, что в течение 2018-2020 годов необходимо открыть в населенных пунктах с численностью от 100 до 2 тыс. человек фельдшерско-акушерские и врачебные амбулаторные пункты, а для населенных пунктов, где проживают менее 100 человек, организовать мобильные медицинские комплексы, приобрести автомобили с повышенной проходимостью с диагностическим оборудованием.