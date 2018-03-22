Минфин не получал предложений по повышению подоходного налога

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Минфин России не получал предложений по повышении налога на доходы физических лиц (НДФЛ), сообщил журналистам заместитель министра финансов Владимир Колычев.

"Таких предложений не поступало. У Минфина таких предложений нет", - сказал он, комментируя появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что правительство РФ обсуждает возможное повышение НДФЛ.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на свои источники сообщила, что вопрос о повышении ставки НДФЛ с 13 до 15% (с введением необлагаемого минимума) обсуждался на совещании у главы правительства Дмитрия Медведева. По словам одного из собеседников газеты, решение окончательно не принято, по словам другого - "консенсус достигнут".

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, "пока обсуждение продолжается и каких-либо решений в этом контексте не принималось".

По словам вице-премьера РФ Аркадия Дворковича, предложения по налоговой политике на ближайшие годы обсуждаются уже давно. В том числе рассматривался вариант небольшого увеличения подоходного налога с одновременным увеличением необлагаемого минимума (минимальный доход, который не облагается налогом). При этом правительство выступает против введения прогрессивной шкалы НДФЛ, подчеркивал Дворкович.

Он также отмечал, что налоги не должны быть избыточными, чтобы не создавать мотивацию для уклонения от них или ухода в иные юрисдикции, однако не видит ничего страшного в повышении НДФЛ до 15%, так как дополнительные 2% могут пойти, например, на здравоохранение.