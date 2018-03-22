США решили пока не вводить пошлины на импорт металлов из ряда стран и ЕС

ВАШИНГТОН, 22 марта. /ТАСС/. Американская администрация приняла решение пока не вводить таможенные пошлины на импортную стальную и алюминиевую продукцию из ряда стран, являющихся союзниками и партнерами Вашингтона, а также из Европейского союза (ЕС). Об этом сообщил в четверг представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер.

Поставили "на паузу"

По его выражению, правительство США решило "поставить на паузу введение таможенных пошлин". "У нас есть две страны NAFTA (то есть Канада и Мексика, являющиеся наряду с США участницами Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли - прим. ТАСС). У нас есть Европа, Австралия, у нас есть Аргентина, у нас есть Бразилия и, безусловно, [Республика] Корея", - сказал Лайтхайзер, выступая на слушаниях в финансовом комитете Сената Конгресса США. Он имел в виду тех, в отношении кого американские таможенные пошлины на сталь и алюминий взиматься не будут.

При этом американский представитель на торговых переговорах, являющийся членом кабинета президента Дональда Трампа, не пояснил, какой именно смысл вкладывался в слова "поставить на паузу", идет ли речь о временном выводе ЕС, Австралии, Аргентины, Бразилии, Канады, Южной Кореи и Мексики из-под действия пошлин на период ведения переговоров на этот счет или какое-то более долгосрочное решение. Лайтхайзер уточнил лишь, что США хотят завершить переговоры по торговым разногласиям с перечисленными шестью государствами и ЕС до конца апреля.

В свою очередь министр торговли США Уилбур Росс заявил в четверг на слушаниях в комитете по доходам и расходам Палаты представителей Конгресса, что уже порядка 200 американских компаний обратились к его ведомству с просьбами о выводе используемой ими импортной металлической продукции из-под новых американских пошлин. Американский Минторг пытается "минимизировать" возможные негативные последствия введения новых пошлин, с которыми могут столкнуться американские производители, закупающие означенную импортную продукцию, подчеркнул Росс. Процесс рассмотрения таких заявок Минторг открыл в понедельник.

Решения Трампа

Хозяин Белого дома подписал 8 марта распоряжение о введении таможенных пошлин на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности. Глава американской администрации уточнил, что размер пошлин составит 25% для стали и 10% для алюминия. При этом Трамп не исключил, что ряд стран, включая Канаду, Мексику и Австралию, будет освобожден от выплаты таких таможенных сборов. Предполагается, что новое распоряжение американского лидера вступит в силу 23 марта, изначально пошлины не будут взиматься с продукции, ввозимой из Канады и Мексики, поскольку Вашингтон намерен оценить прогресс в переговорах по пересмотру NAFTA.

У зарубежных торговых партнеров Вашингтона планы введения новых пошлин предсказуемо вызвали негативную реакцию. Переговоры по этой проблематике провели ранее на этой неделе в Вашингтоне с Россом еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрём, а также министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер. Последний заверил, что считает возможным предотвращение торговой войны между США и ЕС. А по итогам встречи Росса и Мальмстрём было обнародовано заявление, в котором говорилось, что США и ЕС условились немедленно запустить процесс консультаций по поводу пошлин с участием Трампа, который был инициатором применения этих протекционистских мер.

Заместитель председателя Еврокомиссии Юрки Катайнен с оптимизмом оценил перспективы недопущения торговой войны между Вашингтоном и Брюсселем. "У Сесилии Мальмстрём состоялся хороший, чрезвычайно продуктивный визит в Вашингтон. У нас сейчас имеются хорошие возможности решить вопрос и стабилизировать, "успокоить" проблему", - сказал Катайнен в четверг телевизионной службе американского информационного агентства деловых новостей Блумберг.

Доля России

Как предупредил ранее в беседе с корреспондентом ТАСС торговый представитель России в США Александр Стадник, шаги вроде введения Вашингтоном новых таможенных пошлин на импортную продукцию из алюминия и стали никогда "не завершались хорошим финалом".

Согласно изложенной им информации, Россия экспортировала в 2016 году стальной продукции в США на сумму порядка $700 млн, а в 2017 году - более чем на 1,4 млрд. Поставки российского алюминия в США в 2016 году были равны $1,35 млрд, в 2017 году - почти 1,6 млрд. В списке крупнейших экспортеров алюминия в США Россия занимала третью строчку, а стали - девятую.

"Суммы, конечно, значительные. Но, США, безусловно, далеко не единственный рынок для наших компаний. Кроме того, то, что сюда поставляется [производителями из России], либо не имеет аналогов, либо необходимо [США] по каким-то другим своим ценовым и качественным характеристикам", - подчеркнул торгпред.