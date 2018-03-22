США решили пока не вводить пошлины на импорт металлов из ряда стран и ЕС

ВАШИНГТОН, 22 марта. /ТАСС/. Американская администрация приняла решение пока не вводить таможенные пошлины на импортную стальную и алюминиевую продукцию из ряда стран, являющихся союзниками и партнерами Вашингтона, а также из Европейского союза (ЕС). Об этом сообщил в четверг представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер.
По его выражению, правительство США решило "поставить на паузу введение таможенных пошлин". "У нас есть две страны NAFTA (то есть Канада и Мексика, являющиеся наряду с США участницами Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли - прим. ТАСС). У нас есть Европа, Австралия, у нас есть Аргентина, у нас есть Бразилия и, безусловно, [Республика] Корея", - сказал Лайтхайзер, выступая на слушаниях в финансовом комитете Сената Конгресса США. Он имел в виду тех, в отношении кого американские таможенные пошлины на сталь и алюминий взиматься не будут.
При этом американский представитель на торговых переговорах, являющийся членом кабинета президента Дональда Трампа, не пояснил, какой именно смысл вкладывался в слова "поставить на паузу", идет ли речь о временном выводе ЕС, Австралии, Аргентины, Бразилии, Канады, Южной Кореи и Мексики из-под действия пошлин на период ведения переговоров на этот счет или какое-то более долгосрочное решение. Лайтхайзер уточнил лишь, что США хотят завершить переговоры по торговым разногласиям с перечисленными шестью государствами и ЕС до конца апреля.
В свою очередь министр торговли США Уилбур Росс заявил в четверг на слушаниях в комитете по доходам и расходам Палаты представителей Конгресса, что уже порядка 200 американских компаний обратились к его ведомству с просьбами о выводе используемой ими импортной металлической продукции из-под новых американских пошлин. Американский Минторг пытается "минимизировать" возможные негативные последствия введения новых пошлин, с которыми могут столкнуться американские производители, закупающие означенную импортную продукцию, подчеркнул Росс. Процесс рассмотрения таких заявок Минторг открыл в понедельник.
Хозяин Белого дома подписал 8 марта распоряжение о введении таможенных пошлин на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности. Глава американской администрации уточнил, что размер пошлин составит 25% для стали и 10% для алюминия. При этом Трамп не исключил, что ряд стран, включая Канаду, Мексику и Австралию, будет освобожден от выплаты таких таможенных сборов. Предполагается, что новое распоряжение американского лидера вступит в силу 23 марта, изначально пошлины не будут взиматься с продукции, ввозимой из Канады и Мексики, поскольку Вашингтон намерен оценить прогресс в переговорах по пересмотру NAFTA.
У зарубежных торговых партнеров Вашингтона планы введения новых пошлин предсказуемо вызвали негативную реакцию. Переговоры по этой проблематике провели ранее на этой неделе в Вашингтоне с Россом еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрём, а также министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер. Последний заверил, что считает возможным предотвращение торговой войны между США и ЕС. А по итогам встречи Росса и Мальмстрём было обнародовано заявление, в котором говорилось, что США и ЕС условились немедленно запустить процесс консультаций по поводу пошлин с участием Трампа, который был инициатором применения этих протекционистских мер.
Заместитель председателя Еврокомиссии Юрки Катайнен с оптимизмом оценил перспективы недопущения торговой войны между Вашингтоном и Брюсселем. "У Сесилии Мальмстрём состоялся хороший, чрезвычайно продуктивный визит в Вашингтон. У нас сейчас имеются хорошие возможности решить вопрос и стабилизировать, "успокоить" проблему", - сказал Катайнен в четверг телевизионной службе американского информационного агентства деловых новостей Блумберг.
Как предупредил ранее в беседе с корреспондентом ТАСС торговый представитель России в США Александр Стадник, шаги вроде введения Вашингтоном новых таможенных пошлин на импортную продукцию из алюминия и стали никогда "не завершались хорошим финалом".
Согласно изложенной им информации, Россия экспортировала в 2016 году стальной продукции в США на сумму порядка $700 млн, а в 2017 году - более чем на 1,4 млрд. Поставки российского алюминия в США в 2016 году были равны $1,35 млрд, в 2017 году - почти 1,6 млрд. В списке крупнейших экспортеров алюминия в США Россия занимала третью строчку, а стали - девятую.
"Суммы, конечно, значительные. Но, США, безусловно, далеко не единственный рынок для наших компаний. Кроме того, то, что сюда поставляется [производителями из России], либо не имеет аналогов, либо необходимо [США] по каким-то другим своим ценовым и качественным характеристикам", - подчеркнул торгпред.